شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
لبنان

الضاحية تحت نيران الغارات الصهيونية الهمجية.. والمقاومة تنذر المستوطنات الشمالية
لبنان

الضاحية تحت نيران الغارات الصهيونية الهمجية.. والمقاومة تنذر المستوطنات الشمالية

2026-03-06 04:03
64

صعّد العدو الصهيوني من عدوانه الجوي على الضاحية الجنوبية العاصمة اللبنانية فجر يوم الجمعة 6 آذار/مارس 2026، حيث شنت طائراته الحربية أكثر من 10 غارات عنيفة استهدفت مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، منها حارة حريك، والجاموس، وبرج البراجنة.

وأسفرت الاعتداءات عن دمار هائل في المباني السكنية والمحال التجارية، في استمرار للعدوان الهمجي الغاشم ضد البيئة المدنية.

وردًا على حملة التهجير وتدمير البنية التحتية، أصدرت المقاومة الإسلامية تحذيرًا شديد اللهجة لـ "سكان" المستوطنات الشمالية، طالبتهم فيه بإخلاء جميع المستوطنات الواقعة ضمن نطاق 5 كيلومترات من خط الحدود اللبنانية الفلسطينية فورًا، وشمل الإنذار 23 مستوطنة، مؤكدة أن عدوان جيش الاحتلال على السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين لن يمر دون رد.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان العدوان الصهيوني
