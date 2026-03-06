أكّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الخميس 5 آذار/مارس 2026، أنّ بلاده لا ترى أي سبب يدعوها للتفاوض، نافيًا إرسال رسالة إلى الأميركيين، كما نوّه بأنّ إيران كانت مستعدة لهذه الحرب أكثر من سابقتها.



وفي مقابلة مع شبكة "NBC News"، رد عراقجي على سؤال بشأن احتمال اجتياح بري أميركي قائلًا: "لا، نحن ننتظرهم، لأننا واثقون من قدرتنا على مواجهتهم، وستكون كارثة كبيرة بالنسبة لهم".

وأضاف أن إيران لم تطلب وقف إطلاق النار، على عكس الكيان "الإسرائيلي" الذي طلب ذلك خلال حرب استمرت 12 يومًا في حزيران/يونيو الماضي.

وبشأن المسار السياسي، قال عراقجي إن إيران لا ترى سببًا للعودة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة، موضحًا "ليس لدينا أي تجربة إيجابية في التفاوض مع الولايات المتحدة. خاصة مع هذه الإدارة. تفاوضنا مرتين، ثم في خضم المفاوضات، هاجمونا. لا نرى أي سبب يجعلنا ننخرط مرة أخرى مع أولئك المخادعين في التفاوض".

كما اعتبر عراقجي أنه "لا يوجد فائز في هذه الحرب"، مضيفًا "فوزنا هو أن نكون قادرين على مقاومة الأهداف غير المشروعة. لقد فشلوا في تحقيق أهدافهم، وتمكنا من مقاومتهم، والوقوف في وجه أقوى جيش في العالم".

