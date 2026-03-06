كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي

إيران

عراقجي: لن نطلب وقف إطلاق النار ولا سبب يدعونا للمفاوضات
إيران

عراقجي: لن نطلب وقف إطلاق النار ولا سبب يدعونا للمفاوضات

2026-03-06 04:37
39

أكّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الخميس 5 آذار/مارس 2026، أنّ بلاده لا ترى أي سبب يدعوها للتفاوض، نافيًا إرسال رسالة إلى الأميركيين، كما نوّه بأنّ إيران كانت مستعدة لهذه الحرب أكثر من سابقتها.

وفي مقابلة مع شبكة "NBC News"، رد عراقجي على سؤال بشأن احتمال اجتياح بري أميركي قائلًا: "لا، نحن ننتظرهم، لأننا واثقون من قدرتنا على مواجهتهم، وستكون كارثة كبيرة بالنسبة لهم".

وأضاف أن إيران لم تطلب وقف إطلاق النار، على عكس الكيان "الإسرائيلي" الذي طلب ذلك خلال حرب استمرت 12 يومًا في حزيران/يونيو الماضي.

وبشأن المسار السياسي، قال عراقجي إن إيران لا ترى سببًا للعودة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة، موضحًا "ليس لدينا أي تجربة إيجابية في التفاوض مع الولايات المتحدة. خاصة مع هذه الإدارة. تفاوضنا مرتين، ثم في خضم المفاوضات، هاجمونا. لا نرى أي سبب يجعلنا ننخرط مرة أخرى مع أولئك المخادعين في التفاوض".

كما اعتبر عراقجي أنه "لا يوجد فائز في هذه الحرب"، مضيفًا "فوزنا هو أن نكون قادرين على مقاومة الأهداف غير المشروعة. لقد فشلوا في تحقيق أهدافهم، وتمكنا من مقاومتهم، والوقوف في وجه أقوى جيش في العالم".

 

الكلمات المفتاحية
عباس عراقجي الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
عراقجي: لن نطلب وقف إطلاق النار ولا سبب يدعونا للمفاوضات
عراقجي: لن نطلب وقف إطلاق النار ولا سبب يدعونا للمفاوضات
إيران منذ 54 دقيقة
اللواء نائيني يتوعد بأسلحة
اللواء نائيني يتوعد بأسلحة "مفاجئة": مستعدون لحرب طويلة واستنزاف كامل لمخزون العدو
إيران منذ ساعتين
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 5 ساعات
فشل ذريع للمنظومات الدفاعية: صواريخ
فشل ذريع للمنظومات الدفاعية: صواريخ "خيبر" الانشطارية تدك "تل أبيب" في الموجة الـ21
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
عراقجي: لن نطلب وقف إطلاق النار ولا سبب يدعونا للمفاوضات
عراقجي: لن نطلب وقف إطلاق النار ولا سبب يدعونا للمفاوضات
إيران منذ 54 دقيقة
اللواء نائيني يتوعد بأسلحة
اللواء نائيني يتوعد بأسلحة "مفاجئة": مستعدون لحرب طويلة واستنزاف كامل لمخزون العدو
إيران منذ ساعتين
استنزاف الميزانية الأميركية: 11 مليار دولار تكلفة 4 أيام من الحرب على إيران
استنزاف الميزانية الأميركية: 11 مليار دولار تكلفة 4 أيام من الحرب على إيران
عربي ودولي منذ 3 ساعات
زلزال في القواعد الأميركية بالمنطقة: تدمير منظومات
زلزال في القواعد الأميركية بالمنطقة: تدمير منظومات "ثاد" واستهداف "لينكولن"
عربي ودولي منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة