أقرّت الإدارة الأميركية بوجود ضغوط كبيرة على سوق الطاقة العالمي نتيجة العدوان على إيران، حيث صرح وزير الطاقة الاميركي لشبكة "إي بي سي" بوجود ارتفاع في أسعار النفط، عزاه إلى القيود المفروضة على تدفقه مباشرة من مضيق هرمز، وزعم الوزير الأميركي أن هذا الارتفاع "مؤقت جدًا"، مشيرًا إلى أن حاجة بلاده لتوفير النفط تتركز على المدى القريب، بينما تظل الإمدادات وفيرة على المدى البعيد، حسب تعبيره.

وفي خطوة تعكس حجم القلق من ارتدادات إغلاق الممرات الملاحية في الخليج، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن منح إعفاء لمدة 30 يومًا يسمح لمصافي النفط الهندية بشراء النفط الروسي لضمان استمرار تدفق الإمدادات، ووصف وزير الطاقة الأميركي هذا القرار بأنه "تغيير مؤقت وسريع" يهدف للحفاظ على استقرار الأسعار ومنع انفجارها، بحسب ادعائه، كما أكد أن واشنطن تدرس مجموعة من الإجراءات قصيرة الأجل لتخفيف الأعباء الطاقوية.

من جانبه، دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خط الأزمة، مؤكدًا أن هناك إجراءات قريبة سيتم اتخاذها لخفض الضغط على أسواق النفط، فيما يأتي هذا التحرك الأميركي المتسارع في وقت تتزايد فيه التهديدات لخطوط الملاحة في مضيق هرمز، مما تسبب في حالة من عدم اليقين لدى الأسواق العالمية ودفع القوى الكبرى للبحث عن بدائل عاجلة لتفادي أزمة وقود شاملة.

