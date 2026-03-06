كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي

إيران

إيران تحذر كردستان العراق: سنستهدف منشآتكم إذا سُمح للانفصاليين بالتحرك نحو حدودنا
إيران

إيران تحذر كردستان العراق: سنستهدف منشآتكم إذا سُمح للانفصاليين بالتحرك نحو حدودنا

2026-03-06 17:33
55

قال ممثّل قائد الثورة في مجلس الدفاع  الإيراني علي أكبر أحمديان، اليوم الجمعة (6 آذار 2026)، إنّ إيران أسست لمعادلة جديدة في المنطقة بصلابة دفاعها وعملياتها القوية المعقّدة.

وأشار أحمديان إلى أنّ قادة القوات المسلحة الايرانية نفّذوا استراتيجيات دفاعية دقيقة وسحقوا الأعداء الأميركيين و"الإسرائيليين" والآن سيطروا على الأوضاع.

وتوجّه أحمديان لـ"الأصدقاء في إقليم كردستان العراق"، وأكد أنّ إيران حتى الآن استهدفت فقط قواعد الولايات المتحدة و"إسرائيل" والجماعات الانفصالية في الإقليم.

ونبّه أحمديان الإقليم أنه في حال السماح باستمرار وجود الانفصاليين أو التآمر أو دخولهم إلى حدود إيران فإنّ بلاده ستستهدف بشكل واسع جميع منشآت الإقليم وستتوقّف العلاقات الودية والدعم للإقليم في الأيام الصعبة مثل هجوم "داعش".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران كردستان
إقرأ المزيد
المزيد
إيران تحذر كردستان العراق: سنستهدف منشآتكم إذا سُمح للانفصاليين بالتحرك نحو حدودنا
إيران تحذر كردستان العراق: سنستهدف منشآتكم إذا سُمح للانفصاليين بالتحرك نحو حدودنا
إيران منذ ساعة
الحرس الثوري الإسلامي في بيان رقم 23: وجهنا ضربات مهلكة للعدو السفّاح
الحرس الثوري الإسلامي في بيان رقم 23: وجهنا ضربات مهلكة للعدو السفّاح
إيران منذ ساعتين
عراقجي: لن نطلب وقف إطلاق النار ولا سبب يدعونا للمفاوضات
عراقجي: لن نطلب وقف إطلاق النار ولا سبب يدعونا للمفاوضات
إيران منذ 14 ساعة
اللواء نائيني يتوعد بأسلحة
اللواء نائيني يتوعد بأسلحة "مفاجئة": مستعدون لحرب طويلة واستنزاف كامل لمخزون العدو
إيران منذ 16 ساعة
مقالات مرتبطة
إيران تحذر كردستان العراق: سنستهدف منشآتكم إذا سُمح للانفصاليين بالتحرك نحو حدودنا
إيران تحذر كردستان العراق: سنستهدف منشآتكم إذا سُمح للانفصاليين بالتحرك نحو حدودنا
إيران منذ ساعة
علماء أهل السنة في سيستان وبلوتشستان: الجهاد ضد الصهاينة وحماتهم فريضة كبرى
علماء أهل السنة في سيستان وبلوتشستان: الجهاد ضد الصهاينة وحماتهم فريضة كبرى
إيران منذ يوم
الحرس الثوري: أصبنا ناقلة نفط أميركية بصاروخ شمال الخليج 
الحرس الثوري: أصبنا ناقلة نفط أميركية بصاروخ شمال الخليج 
إيران منذ يوم
عراقتشي: الولايات المتحدة ستندم بشدة على إغراق الفرقاطة الإيرانية
عراقتشي: الولايات المتحدة ستندم بشدة على إغراق الفرقاطة الإيرانية "دنا"
إيران منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة