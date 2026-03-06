قال ممثّل قائد الثورة في مجلس الدفاع الإيراني علي أكبر أحمديان، اليوم الجمعة (6 آذار 2026)، إنّ إيران أسست لمعادلة جديدة في المنطقة بصلابة دفاعها وعملياتها القوية المعقّدة.

وأشار أحمديان إلى أنّ قادة القوات المسلحة الايرانية نفّذوا استراتيجيات دفاعية دقيقة وسحقوا الأعداء الأميركيين و"الإسرائيليين" والآن سيطروا على الأوضاع.

وتوجّه أحمديان لـ"الأصدقاء في إقليم كردستان العراق"، وأكد أنّ إيران حتى الآن استهدفت فقط قواعد الولايات المتحدة و"إسرائيل" والجماعات الانفصالية في الإقليم.

ونبّه أحمديان الإقليم أنه في حال السماح باستمرار وجود الانفصاليين أو التآمر أو دخولهم إلى حدود إيران فإنّ بلاده ستستهدف بشكل واسع جميع منشآت الإقليم وستتوقّف العلاقات الودية والدعم للإقليم في الأيام الصعبة مثل هجوم "داعش".

