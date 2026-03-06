أكد مقر خاتم الأنبياء أن سماء الأراضي المحتلة أصبحت تحت هدير الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية القوي.

وقال: "نؤكد تركيز إيران على أمن مضيق هرمز وعدم إلحاق أي ضرر بدول المنطقة دون المصالح والموارد الأميركية والصهيونية"، مضيفًا: "أي مكان تستخدمه أميركا أو الكيان الصهيوني للقيام بنشاط أو عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيستهدف بشدة".

كما تابع أن "قواتنا تمتلك إشرافًا استخباراتيًا كاملًا على حدود إيران الإسلامية وتراقب جميع التحركات".

وحذّر مسؤولي إقليم كردستان من أن أي إقدام أو تعاون يهدف إلى تمركز قوات معادية على الشريط الحدودي.

وشدد على أنه تم استهداف قاعدة للطائرات المسيّرة الأميركية من طراز "MQ-9" في المنطقة من قبل القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.



