شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي

لبنان

ارتفاع حصيلة الغارات الصهيونية على لبنان: شهداء وجرحى في صيدا وبعلبك والضاحية

2026-03-06 21:44
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة سلسلة بيانات حول حصيلة العدوان على عدد من المناطق اللبنانية.

فقد أعلن المركز أن غارة العدو الصهيوني على مدينة صيدا أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة سبعة آخرين بجروح.

كما أفاد بأن غارة استهدفت بلدة النبي شيت في قضاء بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة سبعة عشر آخرين بجروح، مشيراً إلى أن أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض كانت لا تزال مستمرة. وفي بيان لاحق، أعلن المركز عن استشهاد مواطن جراء غارة "إسرائيلية" على منطقة بئر حسن.

كذلك أدت غارة على منطقة مار مخايل – الشياح إلى استشهاد شخص من الجنسية السورية وإصابة ثلاثة مواطنين بجروح.

وفي تحديث لاحق لحصيلة الغارات على بلدة النبي شيت، أعلن مركز عمليات الطوارئ أن العدد ارتفع إلى تسعة شهداء وسبعة عشر جريحاً في حصيلة محدثة غير نهائية، مع استمرار أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض بحثاً عن مفقودين.

من جهة أخرى، أعلن المركز أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ فجر الاثنين 2 آذار وحتى مساء الجمعة 6 آذار ارتفعت إلى 217 شهيداً و798 جريحاً.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان وزارة الصحة اللبنانية
