القوات المسلحة الإيرانية: استهدفنا حاملة الطائرات
القوات المسلحة الإيرانية: استهدفنا حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"

2026-03-06 23:03
أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الجمعة 6 آ ذار/ مارس 2026، تدمير العديد من القواعد الأميركية في المنطقة، مؤكدة أنه لا خيار أمام واشنطن سوى الاستسلام.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إبراهيم ذو الفقاري، إن "منظومة الصواريخ التابعة للقوة البحرية للجيش أطلقت صاروخا من الساحل إلى البحر باتجاه حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، لافتا الى أن "العدو يحاول التغطية على خسائره والمبادرة اليوم بيدنا".

وأضاف: " الأميركيون اختبروا جميع أسلحتهم وفشلوا بتحقيق أي نتائج"، مبينا: "دمرنا العديد من القواعد الأمريكية في المنطقة ولا خيار أمام واشنطن إلا الاستسلام".

وتابع القول: " لم نستخدم كافة قدراتنا بعد لإننا أعددنا أنفسنا لحرب أطول"، منوها بانه "سنستخدم أسلحتنا المتطورة في الأيام المقبلة وسنفاجئ الأعداء".


 

القوات المسلحة الإيرانية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
