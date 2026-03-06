كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
الموجة الـ23 من
إيران

الموجة الـ23 من "الوعد الصادق 4": صواريخ الجيل الجديد تضرب القواعد الأميركية 

2026-03-06 23:35
أصدرت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية البيان رقم 24 حول عملية "الوعد الصادق 4"، معلنةً عن تنفيذ الموجة الثالثة والعشرين تحت الرمز المبارك "يا صاحب الزمان (عج)".

وأكد البيان أن القوة الجوفضائية استخدمت في هذه الموجة المركبة صواريخ من الجيل الجديد تعمل بالوقود الصلب والسائل، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة، لاستهداف بنك أهداف استراتيجي في المنطقة والأراضي المحتلة.

وأعلن الحرس الثوري عن إصابة مقار القوات الأميركية بشكل مباشر في كل من قاعدة "الشيخ عيسى" (البحرين)، وقاعدة "علي السالم" (الكويت)، وقاعدة "الجفير" (البحرين)، وقاعدة "الأزرق" (الأردن)، مشددًا على أن هذه الضربات تأتي في إطار الرد المستمر على التحركات الأميركية في المنطقة.

وفي عمق الأراضي المحتلة، تركزت الضربات على منطقة بئر السبع، حيث استهدفت الصواريخ الإيرانية مراكز التكنولوجيا المتقدمة والأمن السيبراني، بالإضافة إلى مراكز الدعم العسكري التابعة للاحتلال، وأشار البيان إلى أن العملية حققت أهدافها بدقة عالية.

وعلى صعيد المواقف السياسية، رد المتحدث باسم حرس الثورة، العميد نائيني، على تصريحات البيت الأبيض بشأن فتح مضيق هرمز، قائلًا: "إيران ترحب بشدة بمرافقة ناقلات النفط وبالادعاء بوجود قوات أميركية لعبور مضيق هرمز، بل إننا في الواقع ننتظر حضورهم"، كما نصح الأميركيين باستحضار تاريخ احتراق الناقلة "بريجتون" عام 1987 قبل اتخاذ أي قرار بالمواجهة البحرية.


 

الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
