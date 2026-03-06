

أعلن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني مساء يوم الجمعة 6 آذار/مارس 2026، عن معطيات خطيرة تتعلق بحجم الانتهاكات الأميركية خلال العدوان الجاري، مؤكدًا استهداف أكثر من 20 مدرسة و13 منشأة صحية في إيران بشكل متعمد من قبل القوات الأميركية، كما كشف عن استشهاد نحو 100 بحار إيراني جراء استهداف أميركا لفرقاطة إيرانية كانت تتواجد في المياه الدولية.

وشدد المندوب الإيراني في كلمته على أن القوات المسلحة الإيرانية لا تستهدف إلا المواقع العسكرية، وتتجنب تمامًا استهداف أي مواقع مدنية، مؤكدًا أن بلاده لا تسعى للحرب ولكنها في حالة دفاع عن النفس، وستتخذ كل ما يلزم لحماية أرضها وشعبها، كما وصف حديث الرئيس الأميركي حول اختيار المرشد الإيراني بأنه تدخل سافر وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية.

