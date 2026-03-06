Your browser does not support the video tag.

أكدت وكالة "رويترز" اندلاع حريق ضخم في مكاتب ومستودعات شركتي "هاليبرتون" و"كي.بي.آر" الأميركيتين في محافظة البصرة جنوب العراق، إثر استهدافهما بطائرات مسيّرة انقضاضية، مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة.

وفي العاصمة بغداد، تصاعدت أعمدة الدخان من قاعدة "فكتوريا" العسكرية الاميركية الواقعة بمحاذاة مطار بغداد الدولي، بعد استهدافها بعدد من المسيرات، وأكدت التقارير فشل نظام "سيرام" الدفاعي المخصص لحماية القاعدة في صد الهجوم، مما أدى إلى وقوع انفجارات واندلاع حريق كبير داخل الموقع العسكري.

وتأتي هذه العمليات في سياق تصعيد فصائل المقاومة العراقية لضرباتها ضد الوجود العسكري والاقتصادي الأميركي في المنطقة.

