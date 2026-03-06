كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي 20 عملية بطولية للمقاومة الإسلامية: استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو ومستوطناته

عربي ودولي

عربي ودولي

مسيرات المقاومة العراقية تشعل حرائق ضخمة في شركات أميركية في البصرة

2026-03-06 23:59
فشل ذريع لمنظومة "سيرام": مسيرة انقضاضية تخترق تحصينات قاعدة "فيكتوريا" في مطار بغداد
48

أكدت وكالة "رويترز" اندلاع حريق ضخم في مكاتب ومستودعات شركتي "هاليبرتون" و"كي.بي.آر" الأميركيتين في محافظة البصرة جنوب العراق، إثر استهدافهما بطائرات مسيّرة انقضاضية، مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة.

وفي العاصمة بغداد، تصاعدت أعمدة الدخان من قاعدة "فكتوريا" العسكرية الاميركية الواقعة بمحاذاة مطار بغداد الدولي، بعد استهدافها بعدد من المسيرات، وأكدت التقارير فشل نظام "سيرام" الدفاعي المخصص لحماية القاعدة في صد الهجوم، مما أدى إلى وقوع انفجارات واندلاع حريق كبير داخل الموقع العسكري.

وتأتي هذه العمليات في سياق تصعيد فصائل المقاومة العراقية لضرباتها ضد الوجود العسكري والاقتصادي الأميركي في المنطقة.

الكلمات المفتاحية
العراق الرد الإيراني على العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
مسيرات المقاومة العراقية تشعل حرائق ضخمة في شركات أميركية في البصرة
مسيرات المقاومة العراقية تشعل حرائق ضخمة في شركات أميركية في البصرة
عربي ودولي منذ 40 دقيقة
تنسيقية المقاومة في العراق: أمن الضاحية الجنوبية لبيروت جزء من معادلة الأمن الإقليمي
تنسيقية المقاومة في العراق: أمن الضاحية الجنوبية لبيروت جزء من معادلة الأمن الإقليمي
عربي ودولي منذ ساعة
واشنطن تحت ضغط
واشنطن تحت ضغط "هرمز": استثناء للنفط الروسي لإنقاذ الأسواق من الانهيار
عربي ودولي منذ 18 ساعة
27 عملية جديدة للمقاومة الإسلامية في العراق استهدفت قواعد العدو 
27 عملية جديدة للمقاومة الإسلامية في العراق استهدفت قواعد العدو 
عربي ودولي منذ 21 ساعة
مقالات مرتبطة
مسيرات المقاومة العراقية تشعل حرائق ضخمة في شركات أميركية في البصرة
مسيرات المقاومة العراقية تشعل حرائق ضخمة في شركات أميركية في البصرة
عربي ودولي منذ 40 دقيقة
مندوب إيران في الأمم المتحدة: أميركا استهدفت منشآت مدنية بشكل متعمد
مندوب إيران في الأمم المتحدة: أميركا استهدفت منشآت مدنية بشكل متعمد
إيران منذ 52 دقيقة
الموجة الـ23 من
الموجة الـ23 من "الوعد الصادق 4": صواريخ الجيل الجديد تضرب القواعد الأميركية 
إيران منذ ساعة
واشنطن تحت ضغط
واشنطن تحت ضغط "هرمز": استثناء للنفط الروسي لإنقاذ الأسواق من الانهيار
عربي ودولي منذ 18 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة