العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
01:54 |وكالة الأنباء الإيرانية: غارات استهدفت محيط مطار مهرآباد ومحيط مجمع إكباتان السكني غربي طهران
01:29 |إيران| مقر خاتم الأنبياء: استهدفنا بالصواريخ رادارًا ومستودع وقود ومدرجين في قاعدة علي السالم بالكويت
01:19 |إيران| المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: تُعد قاعدة الظفرة في الإمارات مركزًا للجرائم الأمیركية بما في ذلك الهجوم على مدرسة البنات في ميناب
01:18 |إيران| المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: استُهدفت القوات الأمیركية ومعداتها في قاعدة الظفرة في الإمارات باستخدام أسلحة دقيقة
01:18 |إيران| المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: تدمير الرادار المتقدم في القاعدة بالإضافة إلى مستودعات صيانة الطائرات بدون طيار "MQ9" والطائرة "U2" ونظام "باتريوت" الأمیركي
01:17 |الحرس الثوري الإيراني: الموجة 24 من الصواريخ تجاه الأراضي المحتلة و"تل أبيب" أصابت جميع أهدافها بنجاح
01:14 |العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني: بدء الموجة الرابعة والعشرين من عملية الوعد الصادق 4