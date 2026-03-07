كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي فيديو| إطلاق صواريخ إيرانية ضمن الموجة 24 من عمليات الوعد الصادق 4

إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-03-07 01:11
48
02:07 |
وكالة إيسنا الإيرانية: سماع دوي انفجار في مناطق عدة بالعاصمة طهران
01:54 |
وكالة الأنباء الإيرانية: غارات استهدفت محيط مطار مهرآباد ومحيط مجمع إكباتان السكني غربي طهران
01:35 |
إيران| مقر خاتم الأنبياء: استخدمنا صواريخ خيبر شكن في آخر هجماتنا على الأراضي المحتلة
01:34 |
إيران| مقر خاتم الأنبياء: دمرنا مقرًا للمجموعات الانفصالية في إقليم كردستان العراق
01:30 |
دوي عدة انفجارات جديدة في العاصمة الإيرانية طهران
01:29 |
إيران| مقر خاتم الأنبياء: استهدفنا بالصواريخ رادارًا ومستودع وقود ومدرجين في قاعدة علي السالم بالكويت
01:19 |
إيران| المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: تُعد قاعدة الظفرة في الإمارات مركزًا للجرائم الأمیركية بما في ذلك الهجوم على مدرسة البنات في ميناب
01:18 |
إيران| المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: استُهدفت القوات الأمیركية ومعداتها في قاعدة الظفرة في الإمارات باستخدام أسلحة دقيقة
01:18 |
إيران| المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: تدمير الرادار المتقدم في القاعدة بالإضافة إلى مستودعات صيانة الطائرات بدون طيار "MQ9" والطائرة "U2" ونظام "باتريوت" الأمیركي
01:17 |
الحرس الثوري الإيراني: الموجة 24 من الصواريخ تجاه الأراضي المحتلة و"تل أبيب" أصابت جميع أهدافها بنجاح
01:14 |
العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني: بدء الموجة الرابعة والعشرين من عملية الوعد الصادق 4
01:14 |
غارات جوية كثيفة تستهدف مطار مهرآباد في طهران
01:14 |
القناة 12 "الإسرائيلية": رقعة الإنذار تتسع بسبب "تسلل" مسيرة وتصل إلى مدينة نهاريا
الكلمات المفتاحية
ايران الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
بزشكيان هاتف بوتين: لدعم الحقوق المشروعة لإيران في مواجهة العدوان
بزشكيان هاتف بوتين: لدعم الحقوق المشروعة لإيران في مواجهة العدوان
إيران منذ 22 دقيقة
فيديو| إطلاق صواريخ إيرانية ضمن الموجة 24 من عمليات الوعد الصادق 4
فيديو| إطلاق صواريخ إيرانية ضمن الموجة 24 من عمليات الوعد الصادق 4
إيران منذ 42 دقيقة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ ساعة
مندوب إيران في الأمم المتحدة: أميركا استهدفت منشآت مدنية بشكل متعمد
مندوب إيران في الأمم المتحدة: أميركا استهدفت منشآت مدنية بشكل متعمد
إيران منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ ساعة
القوات المسلحة الإيرانية: استهدفنا حاملة الطائرات
القوات المسلحة الإيرانية: استهدفنا حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"
إيران منذ 3 ساعات
الحرس الثوري الإسلامي في بيان رقم 23: وجهنا ضربات مهلكة للعدو السفّاح
الحرس الثوري الإسلامي في بيان رقم 23: وجهنا ضربات مهلكة للعدو السفّاح
إيران منذ 9 ساعات
الفشل المفاجئ للحرب الخاطفة: إيران تفرض زمن الاستنزاف
الفشل المفاجئ للحرب الخاطفة: إيران تفرض زمن الاستنزاف
مقالات منذ 11 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة