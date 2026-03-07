كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بزشكيان هاتف بوتين: لدعم الحقوق المشروعة لإيران في مواجهة العدوان
إيران

بزشكيان هاتف بوتين: لدعم الحقوق المشروعة لإيران في مواجهة العدوان

2026-03-07 01:58
31

أعلنت الرئاسة الإيرانية، مساء يوم الجمعة 6 آذار/مارس 2026، عن فحوى اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناولا فيه "الإجراءات العدوانية" الأميركية و"الإسرائيلية" المستمرة ضد إيران، وأبلغ بزشكيان بوتين بأن الضربات التي وجهتها القوات الإيرانية ضد القواعد الأميركية في دول الجوار تمثل "إجراءً دفاعيًا بحتًا" ردًا على استهداف السيادة الإيرانية.

وشدد بزشكيان خلال الاتصال على أن عملية اغتيال آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي تعد "عملًا جبانًا" ومخالفًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، داعيًا روسيا إلى دعم الحقوق المشروعة للجمهورية الإسلامية في مواجهة هذا العدوان الشامل.

وأوضح الرئيس الإيراني لبوتين أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد شن هجومه على إيران رغم تقديمه بلاغات سابقة لموسكو تدعي عدم نيته شن هجوم.

روسيا الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
