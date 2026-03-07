كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

بالنار والكمائن.. المقاومة تفشل إنزالات للعدو في النبي شيت 
لبنان

بالنار والكمائن.. المقاومة تفشل إنزالات للعدو في النبي شيت 

2026-03-07 02:38
162

تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية لمحاولة إنزال "إسرائيلية" في بلدة النبي شيت شرق لبنان، بعدما حاولت قوات العدو تنفيذ الإنزال ثلاث مرات وفشلت فيها، إذ وقعت في كمين محكم أعدته المقاومة وأهالي البلدة بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة.

وأقرت وسائل إعلام العدو بوقوع "حدث أمني صعب وكبير جدًا" في شرق لبنان، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بات عاجزًا عن إخراج القوة الخاصة المحاصرة من مكان الاشتباك. وأضافت المنصات العبرية أن القوات تحاول الانسحاب بعد كشف نشاطها العسكري من قبل حزب الله، واصفة ما يجري بـ "الليلة العصيبة في الشرق الأوسط"، فيما فرضت الرقابة العسكرية "الإسرائيلية" حظرًا تامًا على نشر تفاصيل الحدث الأمني في البقاع.

تصدي الدفاع الجوي وانكفاء الطيران
ميدانيًا، نفذت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال أحزمة نارية كثيفة في محيط منطقة الاشتباكات لتأمين انسحاب القوة، إلا أن وسائط الدفاع الجوي للمقاومة تصدت لها وأجبرتها على الانكفاء من سماء البقاع بعد إطلاق البالونات الحرارية للهرب من المنطقة.

وأكدت قناة المنار نقلًا عن مصادر ميدانية أن الاشتباكات استمرت لأكثر من نصف ساعة.

