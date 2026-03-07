أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية، فجر يوم السبت 7 آذار/مارس 2026، عن بدء الموجة الرابعة والعشرين من عملية "الوعد الصادق 4" ضد أهداف تابعة لكيان الاحتلال والقواعد الأميركية في المنطقة.

وأكد الحرس الثوري أن هذه الموجة استخدمت صواريخ "خيبر شكن" الباليستية وأصابت جميع أهدافها في "تل أبيب" بنجاح، مما تسبب في اهتزازات عنيفة وانفجارات ضخمة سُمع دويها في أرجاء وسط الكيان، فيما تحدثت تقارير عن إصابة ثلاثة صواريخ لقلب "تل أبيب" بشكل مباشر.

استنفار شامل وصفارات الإنذار من الجليل إلى النقب

ودوّت صفارات الإنذار باستمرار في "تل أبيب" ومحيطها، والنقب، وبئر السبع، وصولاً إلى منطقة "ديمونا"، كما توسعت رقعة الإنذار في الجليل الغربي ومدينة نهاريا خشية عبور أسراب من الطائرات المسيّرة، ورصدت مقاطع فيديو وابل الصواريخ الإيرانية وهي تعبر باتجاه أهدافها داخل الأراضي المحتلة، وسط فشل محاولات الاعتراض في منع وصول الصواريخ إلى مراكز حيوية في وسط الكيان.

تدمير منشآت استراتيجية في قواعد "الظفرة" و"علي السالم"

ميدانيًا، كشف المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" عن استهداف القوات الأميركية في قاعدة "الظفرة" بدولة الإمارات بأسلحة دقيقة، مما أدى لتدمير رادار متقدم ومستودعات صيانة طائرات "MQ9" و"U2" ونظام "باتريوت" الأميركي.

وأوضح المقر أن هذه العملية تأتي انتقامًا لشهداء مدرسة البنات في "ميناب" لأن قاعدة الظفرة تعد مركزًا للجرائم الأمیركية بما في ذلك الهجوم على مدرسة البنات، كما استهدفت الصواريخ رادارًا ومستودع وقود ومدرجين في قاعدة "علي السالم" بالكويت، بالإضافة إلى تدمير مقر للمجموعات الانفصالية في إقليم كردستان العراق.

