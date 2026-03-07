كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي

عربي ودولي

خداع إعلامي أميركي: فبركة خبر
عربي ودولي

خداع إعلامي أميركي: فبركة خبر "غرق الحاملة" للتهرب من حقيقة استهدافها بالصواريخ

2026-03-07 03:36
48

رصد مراقبون لجوء القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) إلى أساليب "الإعلام الأصفر" في محاولة لترميم صورة الردع الأميركي، حيث نشرت الصفحة الرسمية للقيادة المذكورة على منصة "X" ثلاث صور مجتزأة وغير مكتملة لحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، زاعمةً أنها التُقطت في بحر العرب دون تقديم أدلة ملموسة على الموقع الجغرافي أو تاريخ التصوير بدقة.

واعتمدت القيادة المركزية الأميركية في بيانها على تكتيك تضليلي يُعرف بـ "الشريحة"، من خلال ادعائها أن مسؤولين ووسائل إعلام إيرانية روجوا لمدة خمسة أيام متتالية لغرق حاملة الطائرات، وهو الأمر الذي فندته المتابعات الإعلامية، إذ لم يصدر عن أي جهة رسمية أو وسيلة إعلامية إيرانية خبر يتحدث عن غرق السفينة، بل تركزت التقارير الإيرانية على انسحابها من ساحة المواجهة بعد التعرض لضربات بالصواريخ والمسيّرات.

يهدف هذا الأسلوب الأميركي إلى خلق أخبار وهمية ثم القيام بنفيها، بهدف اتهام الطرف الآخر بالكذب وتزييف الحقائق أمام الرأي العام العالمي، وتأتي هذه الخطوة في ظل الضغوط الميدانية التي تواجهها القطع البحرية الأميركية في المنطقة، ومحاولة الالتفاف على الفشل في تأمين حماية كاملة لحاملات الطائرات أمام هجمات "الوعد الصادق 4".

الكلمات المفتاحية
الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
خداع إعلامي أميركي: فبركة خبر
خداع إعلامي أميركي: فبركة خبر "غرق الحاملة" للتهرب من حقيقة استهدافها بالصواريخ
عربي ودولي منذ 22 دقيقة
مسيرات المقاومة العراقية تشعل حرائق ضخمة في شركات أميركية في البصرة
مسيرات المقاومة العراقية تشعل حرائق ضخمة في شركات أميركية في البصرة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
تنسيقية المقاومة في العراق: أمن الضاحية الجنوبية لبيروت جزء من معادلة الأمن الإقليمي
تنسيقية المقاومة في العراق: أمن الضاحية الجنوبية لبيروت جزء من معادلة الأمن الإقليمي
عربي ودولي منذ 4 ساعات
واشنطن تحت ضغط
واشنطن تحت ضغط "هرمز": استثناء للنفط الروسي لإنقاذ الأسواق من الانهيار
عربي ودولي منذ 22 ساعة
مقالات مرتبطة
خداع إعلامي أميركي: فبركة خبر
خداع إعلامي أميركي: فبركة خبر "غرق الحاملة" للتهرب من حقيقة استهدافها بالصواريخ
عربي ودولي منذ 22 دقيقة
"الوعد الصادق 4": الموجة الـ24 تضرب قلب "تل أبيب" وديمونا وتدمّر رادارات أميركية
إيران منذ 49 دقيقة
بزشكيان هاتف بوتين: لدعم الحقوق المشروعة لإيران في مواجهة العدوان
بزشكيان هاتف بوتين: لدعم الحقوق المشروعة لإيران في مواجهة العدوان
إيران منذ ساعة
فيديو| إطلاق صواريخ إيرانية ضمن الموجة 24 من عمليات الوعد الصادق 4
فيديو| إطلاق صواريخ إيرانية ضمن الموجة 24 من عمليات الوعد الصادق 4
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة