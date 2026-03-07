تواصلت عمليات المقاومة الإسلامية، اليوم السبت 7 آذار/مارس 2026، ردًّا على العدوان "الإسرائيلي" المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة.

وفي عملية نوعية، تصدى مجاهدو المقاومة لعملية إنزال صهيونية في بلدة النبي شيت بعد اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، كما استهدفوا تجمّعًا لقوّات جيش العدو "الإسرائيلي" في تلّة الحمامص وخلّة العصافير عند الأطراف الجنوبيّة لمدينة الخيام، بصلية صاروخيّة.

وفيما يلي نصوص البيانات:



بيان رقم (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

رَصَدَ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 22:30 من مساء الأمس الجمعة 06-03-2026 تسلّل 4 مروحيّات تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من الاتجاه السوري، حيث عمدت إلى إنزال قوّة مشاة عند مثلّث جرود بلدات يحفوفا، الخريبة ومعربون.

وتقدّمت قوّة المشاة المعادية باتّجاه الحيّ الشرقيّ لبلدة النبي شيت (حي آل شكر)، وعند وصولها إلى المقبرة، عند الساعة 11:30، اشتبكت معها مجموعة من مجاهدي المقاومة الإسلاميّة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة.

وتطور الاشتباك بعد انكشاف القوّة المعادية، حيث لجأ العدو إلى تنفيذ أحزمة ناريّة مكثّفة شملت نحو أربعين غارة، مستعملاً الطيران الحربيّ والمروحيّ لأجل تأمين انسحاب القوّة من منطقة الاشتباك. في غضون ذلك، نفّذ سلاح المدفعيّة في المقاومة رمايات مركّزة بالأسلحة المناسبة على محيط منطقة الاشتباك وعلى امتداد مسار انسحاب القوّة المعادية، في ما شارك أهالي القرى المجاورة في الإسناد الناري.



﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 07-03-2026‏

17 رمضان 1447 هـ



بيان رقم (2):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من فجر اليوم السبت 07/03/2026 تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في تلّة الحمامص وخلّة العصافير عند الأطراف الجنوبيّة لمدينة الخيام، بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 07-03-2026‏

17 رمضان 1447 هـ



بيان رقم (3):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

في إطار تصدّيها لإنزال العدوّ في منطقة البقاع، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من فجر اليوم السبت 07/03/2026 منطقة الإخلاء في جرود بلدة النبي شيت، بصلياتٍ صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 07-03-2026‏

17 رمضان 1447 هـ

الكلمات المفتاحية