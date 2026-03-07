وجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، انتقادات حادة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم السبت 7 آذار/مارس 2026، ردًا على تصريحات الأخير التي دعا فيها إلى "إنهاء الحرب"، مؤكدًا أن ما تتعرض له إيران ليس "حربًا" بالمفهوم التقليدي، بل هو "عمل عدواني غير مبرر" شنه نظامان نوويان ضد البلاد.

وأوضح بقائي أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" شنتا هجومهما في الوقت الذي كانت فيه إيران منخرطة في مفاوضات دبلوماسية جادة، مشيرًا إلى أن هذا الاعتداء هو الثاني من نوعه في أقل من تسعة أشهر.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة إلى التزام الحياد، مذكرًا إياه بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق المنظمة الدولية تجاه هذه الحرب غير الشرعية.

وفي معرض رده على قلق غوتيريش بشأن المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، تساءل بقائي عن مصير المدنيين الأبرياء، لاسيما 175 طفلًا استشهدوا في مجزرة مدرسة ميناب جراء العدوان الأميركي "الإسرائيلي"، إضافة إلى باقي ضحايا الاعتداءات الأخيرة، مشددًا على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة واضحة في تسمية الأمور بمسمياتها وتحميل المعتدين مسؤولية جرائمهم.

