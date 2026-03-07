كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بقائي: على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء الحرب
إيران

2026-03-07 08:08
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي :"إنه ينبغي على الأمم المتحدة أن تكون صريحة وأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء هذه الحرب غير القانونية ضد إيران".

وفي منشور على منصة "اكس" ردّاً على بيان الأمين العام للأمم المتحدة الذي قال فيه إن الوقت قد حان لإنهاء الحرب، كتب بقائي :" السيد الأمين العام،لنحاول أن نكون حياديين بعض الشيء. ما يجري ليس "حرباً"؛ بل هو "عمل عدواني غير مبرر" بدأه نظامان مسلحان بالسلاح النووي ضد إيران. لقد كنا في خضم "مفاوضات دبلوماسية جدية"، عندما شنت الولايات المتحدة/"إسرائيل" هجوماً على إيران للمرة الثانية خلال الأشهر التسعة الماضية. أنتم تبدون القلق إزاء "خطر جسيم يتهدد الاقتصاد العالمي"؛ فماذا عن المدنيين الأبرياء، بمن فيهم 175 ملاكاً صغيراً (فتيات صغيرات) قُتلن في مجزرة بمدينة ميناب، فضلاً عن كثيرين آخرين قُتلوا أو أُصيبوا بإعاقات في أنحاء إيران خلال الأيام السبعة الماضية نتيجة الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها أميركا/"إسرائيل"؟.ينبغي على الأمم المتحدة أن تكون صريحة وأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء هذه الحرب غير القانونية ضد إيران.
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الأمم المتحدة ​إسماعيل بقائي​
