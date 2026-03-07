أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد علي نائيني: "إن إيران بانتظار حضور القوات الأميركية في مضيق هرمز ".

وردًا على وعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمتحدث باسم البيت الأبيض بشأن فتح مضيق هرمز، قال نائيني، اليوم السبت: "إن إيران ترحب بشدة بمرافقة ناقلات النفط (من قبل القوات الأميركية) ونحن بانتظار حضورهم".

​

وقال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامیة : "ننصح الأميركيين، قبل اتخاذ أي قرار، بأن يتذكروا احتراق ناقلة النفط الأميركية العملاقة "بريجتون" عام ۱۹۸۷، وكذلك ناقلات النفط التي تم استهدافها مؤخراً".



