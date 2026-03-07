في اليوم الـ١٤٩، واصل الجيش "الإسرائيلي" خروقاته لـ"اتفاق" وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين في قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة.

واستشهد المواطن أيمن النبيه البالغ من العمر ٤٥ عامًا في قصف مسيّرة "إسرائيلية" مواطنين قرب مدرسة شهداء غزة بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما استشهد المواطن عبد أسعد قمبور ٣٣ عامًا برصاص قناص "إسرائيلي" على شارع صلاح الدين المحاذي لحي الشجاعية شرق غزة.

وفي بيت لاهيا، استشهد الطفل إسماعيل عقل عمرو ١٣ عامًا بطلق ناري بالقرب من مدرسة خليفة.

وفجر اليوم، أغار الطيران الحربي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وشرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي غزة قصفت المدفعية "الإسرائيلية" شرقي مدينة غزة.

وأطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار في بحر مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٦٣٩، إضافة إلى ١٧٠٤ مصابًا، فيما بلغت الجثامين التي تم انتشالها من تحت الأنقاض ٧٥٣ شهيدًا، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢١٢٠ والمصابين ١٧١٧٨٠٢".

