اعترف جيش الاحتلال بفشل عمليته في العمق اللبناني بحجة استعادة رفات الطيار "الاسرائيلي" المفقود منذ عام 1986 رون أراد.

وبحسب المتحدث باسم جيش العدو، عملت قوة خاصة للجيش "الإسرائيلي" في لبنان بهدف البحث عن رفات رون أراد، لكنها لم تنجح في المهمة ولم تعثر على شيء.

وأشار الى أنه لم يتم العثور في موقع البحث على أيّة دلائل تتعلق به.

كذلك أكدت القناة 15 أن المحاولة فشلت.

وكان مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قد رصدوا عند الساعة 22:30 من مساء الأمس الجمعة 06-03-2026 تسلّل 4 مروحيّات تابعة لجيش العدو من الاتجاه السوري، حيث عمدت إلى إنزال قوّة مشاة عند مثلّث جرود بلدات يحفوفا، الخريبة ومعربون.

وتقدّمت قوّة المشاة المعادية باتّجاه الحيّ الشرقيّ لبلدة النبي شيت (حي آل شكر)، وعند وصولها إلى المقبرة، عند الساعة 11:30، اشتبكت معها مجموعة من مجاهدي المقاومة الإسلاميّة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة.



وتطور الاشتباك بعد انكشاف القوّة المعادية، حيث لجأ العدو إلى تنفيذ أحزمة ناريّة مكثّفة شملت نحو أربعين غارة، مستعملًا الطيران الحربيّ والمروحيّ لأجل تأمين انسحاب القوّة من منطقة الاشتباك. في غضون ذلك، نفّذ سلاح المدفعيّة في المقاومة رمايات مركّزة بالأسلحة المناسبة على محيط منطقة الاشتباك وعلى امتداد مسار انسحاب القوّة المعادية، في ما شارك أهالي القرى المجاورة في الإسناد الناري.

