شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
لبنان

الجيش اللبناني ينشر تفاصيل إنزال بعلبك: استشهاد 3 عسكريين ومواطنين
لبنان

الجيش اللبناني ينشر تفاصيل إنزال بعلبك: استشهاد 3 عسكريين ومواطنين

2026-03-07 13:44
77

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

ليل 6 -7  / 3 /2026، عند الساعة 22:50، رصدت وحدات الجيش 4 طوافات إسرائيلية معادية فوق منطقة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية، حيث عمدت طوافتان إلى إنزال قوة معادية في محيط المنطقة، بالتزامن مع قصف جوي عنيف وواسع النطاق للقرى المجاورة.
على أثر ذلك، نفذت الوحدات العسكرية المختصة تدابير استنفار ودفاع فوري، وأطلقت قنابل مضيئة لكشف بقعة الإنزال، في حين كان عناصر القوة المعادية قد تواروا عن الأنظار.
تخللت الإنزالَ عمليةُ قصف وتمشيط معادٍ لهذه البقعة، تَلاها تبادل لإطلاق النار بين القوة المعادية وأبناء المنطقة بعد انتقال هذه القوة من موقع الإنزال إلى منطقة النبي شيت، فيما استمرت العملية حتى نحو الساعة 3:00 فجرًا.
وقد استشهد 3 عسكريين وعدد من المواطنين نتيجة القصف المعادي العنيف الذي رافق العملية.
تجري المتابعة للوقوف على ملابسات العملية.

الكلمات المفتاحية
الجيش اللبناني البقاع النبي شيت
