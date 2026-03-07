قال المسؤول السابق في وزارة الحرب الأمريكية ديفيد تي باين لوكالة "سبوتنيك: "بما أن الولايات المتحدة الأمريكية تكذب بشكل واضح بشأن عدد الخسائر العسكرية الأمريكية في الحرب الحالية مع إيران، فإن صحة الادعاءات الأخرى التي تطلقها الولايات المتحدة الأمريكية مشكوك فيها".

وأشار الى أن "التقييم الدقيق لخسائر إيران أمر صعب نظرًا لعدم وضوح ما إذا كانت مزاعم أمريكا بتدمير منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية تأخذ في الحسبان الأهداف الوهمية والتقليدية"، موضحًا أن "تقديرات الولايات المتحدة للعدد الإجمالي للصواريخ الباليستية الإيرانية أقل بكثير من الواقع".

المسؤول الأمريكي السابق رجّح أن تنجو معظم منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، وخاصة تلك المخبأة في أعماق الأرض من الحرب حتى لو استمرت لأشهر.

وبيّن أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" نقصًا حادًا في مخزونهما من الصواريخ الهجومية وأنظمة الدفاع الصاروخي الاعتراضية.

وجزم بأن "الدفاعات الجوية "الإسرائيلية" أثبتت عدم فعاليتها إلى حد كبير ضد الصواريخ الباليستية والفرط صوتية الإيرانية".

