الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط ويضرب قواعد العدو
الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط ويضرب قواعد العدو

2026-03-07 15:58
33

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت عن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز عقب تجاهلها التحذيرات المتكررة بشأن حظر الملاحة.

وقال الحرس الثوري في بيان: "هذا الصباح، تعرضت ناقلة نفط تحمل الاسم التجاري Prima بعد تجاهلها تحذيرات متكررة من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بشأن حظر الحركة وانعدام الأمن في مضيق هرمز، لهجوم من طائرة مسيرة انتحارية".

هذا وأعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني أن الموجة الثالثة والعشرين من عملية "الوعد الصادق 4" استهدفت مواقع في الأراضي المحتلة وقواعد أمريكية في المنطقة باستخدام صواريخ جديدة تعمل بالوقود الصلب والسائل.

ومن بين الأهداف التي تمّ استهدافها مقار القوات الأمريكية في قواعد الشيخ عيسى وعلي السالم والجفير والأزرق.

كما شملت الضربات منطقة بئر السبع الحساسة في الأراضي المحتلة مراكز للتكنولوجيا المتقدمة والأمن السيبراني ومراكز الدعم العسكري.

