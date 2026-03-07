كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله مخاطبًا الشهيد الإمام الخامنئي: لا حياد عن الولاية

إيران

إيران تدمّر أحد أهم الرادارات الأمريكية والخسارة تبلغ 300 مليون دولار
إيران

إيران تدمّر أحد أهم الرادارات الأمريكية والخسارة تبلغ 300 مليون دولار

2026-03-07 16:12
31

كشفت وكالة "بلومبرغ" تفاصيل جديدة عن ضربة إيرانية استهدفت أحد أهم أنظمة الرادار الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث نجحت إيران في تدمير رادار AN/TPY-2 المتطور المستخدم ضمن منظومة الدفاع الصاروخي THAAD في قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن.

وبحسب الوكالة، فإن الرادار الذي تبلغ قيمته نحو 300 مليون دولار يُعد عنصرًا أساسيًا في منظومة الإنذار المبكر وتوجيه عمليات اعتراض الصواريخ الباليستية. 

وقد أكّد مسؤول أمريكي أن الرادار تعرّض للتدمير خلال الضربات الإيرانية في الأيام الأولى من المواجهة، وهو ما وثّقته أيضًا صور أقمار صناعية.

ويمثّل هذا الرادار محورًا رئيسيًا في شبكة الدفاع الجوي والصاروخي الأمريكية في المنطقة، إذ يزوّد بطاريات THAAD وباتريوت بالبيانات اللازمة لاعتراض الصواريخ.

ومع تدميره، ستضطر الولايات المتحدة للاعتماد بشكل أكبر على منظومات باتريوت التي تواجه أساسًا نقصًا في صواريخ PAC-3، ما يثير مخاوف من استنزاف المخزون الدفاعي.

وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة تمتلك ثماني بطاريات THAAD فقط حول العالم، تبلغ كلفة الواحدة منها نحو مليار دولار، فيما يشكّل الرادار وحده نحو 300 مليون دولار من هذه الكلفة، ما يجعل فقدانه خسارة استراتيجية مؤثرة في شبكة الدفاع الصاروخي الأمريكية.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
إيران تدمّر أحد أهم الرادارات الأمريكية والخسارة تبلغ 300 مليون دولار
إيران تدمّر أحد أهم الرادارات الأمريكية والخسارة تبلغ 300 مليون دولار
إيران منذ 21 دقيقة
الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط ويضرب قواعد العدو
الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط ويضرب قواعد العدو
إيران منذ 34 دقيقة
المتحدث باسم الحرس الثوري: إيران بانتظار القوات الأميركية في مضيق هرمز
المتحدث باسم الحرس الثوري: إيران بانتظار القوات الأميركية في مضيق هرمز
إيران منذ 6 ساعات
بقائي: على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء الحرب
بقائي: على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء الحرب
إيران منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
إيران تدمّر أحد أهم الرادارات الأمريكية والخسارة تبلغ 300 مليون دولار
إيران تدمّر أحد أهم الرادارات الأمريكية والخسارة تبلغ 300 مليون دولار
إيران منذ 21 دقيقة
الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط ويضرب قواعد العدو
الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط ويضرب قواعد العدو
إيران منذ 34 دقيقة
مسؤول أمريكي يكذّب إدارته: ادعاءاتها بشأن الحرب مع إيران مشكوك فيها
مسؤول أمريكي يكذّب إدارته: ادعاءاتها بشأن الحرب مع إيران مشكوك فيها
عربي ودولي منذ ساعة
معركة النفَس الطويل الإيرانية: أميركا وإسرائيل تعيدان حساباتهما
معركة النفَس الطويل الإيرانية: أميركا وإسرائيل تعيدان حساباتهما
مقالات مختارة منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة