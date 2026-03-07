كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي قائد الجيش يعقد اجتماعًا استثنائيًا في اليرزة ويؤكد أن المرحلة ترتبط ببقاء لبنان

عربي ودولي

عربي ودولي

"بلومبيرغ": حرب إيران تزيد الضغط على الاقتصاد العالمي

2026-03-07 17:08
42

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطًا متزايدة مع اشتداد الحرب في الشرق الأوسط، والتداعيات الاقتصادية تتسع خارج المنطقة.

وأشارت الى أن مخاوف الاقتصاد العالمي تتجاوز النفط والغاز الطبيعي ووقود الطائرات والبنزين، إذ إن ما يقرب من 7% من صادرات الأسمدة العالمية ونحو 6% من المعادن الثمينة و5.3% من الألومنيوم ومنتجات الألومنيوم و4.4% من الأسمنت والمعادن غير المعدنية الأخرى التي تشحن من موانئ الخليج العربي معرضة لخطر التعطيل.

وأكدت الوكالة أن موانئ الخليج العربي تحوّلت إلى أهداف عسكرية وأُغلق مضيق هرمز الحيوي فعليا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود وأسعار الشحن بشكل كبير.

وأوضحت أن الشحن الجوي الذي توقف لمدة أسبوع سيحتاج إلى وقت لمعالجة الطلبات المتراكمة.

وبالنسبة للشركات العاملة في المنطقة، قالت الوكالة إن المخاطر تتمثل في نقص المكونات الأساسية وارتفاع التكاليف وانخفاض هوامش الربح، وإذا انعكس ذلك على المتاجر فسيشكل ضغطًا إضافيًا مُحتملًا على المستهلكين في وقت يعاني فيه الكثيرون بالفعل من صعوبة تغطية نفقاتهم اليومية.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الخليج القواعد الأميركية في الخليج إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
"بلومبيرغ": حرب إيران تزيد الضغط على الاقتصاد العالمي
عربي ودولي منذ 57 دقيقة
مسؤول أمريكي يكذّب إدارته: ادعاءاتها بشأن الحرب مع إيران مشكوك فيها
مسؤول أمريكي يكذّب إدارته: ادعاءاتها بشأن الحرب مع إيران مشكوك فيها
عربي ودولي منذ 3 ساعات
المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف بالمسيرات قواعد الاحتلال في العراق والمنطقة
المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف بالمسيرات قواعد الاحتلال في العراق والمنطقة
عربي ودولي منذ 13 ساعة
مشاهد استهداف قاعدة فكتوريا الأميركية في مطار بغداد برشقات صاروخية
مشاهد استهداف قاعدة فكتوريا الأميركية في مطار بغداد برشقات صاروخية
عربي ودولي منذ 14 ساعة
مقالات مرتبطة
"بلومبيرغ": حرب إيران تزيد الضغط على الاقتصاد العالمي
عربي ودولي منذ 57 دقيقة
إيران تدمّر أحد أهم الرادارات الأمريكية والخسارة تبلغ 300 مليون دولار
إيران تدمّر أحد أهم الرادارات الأمريكية والخسارة تبلغ 300 مليون دولار
إيران منذ ساعة
الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط ويضرب قواعد العدو
الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط ويضرب قواعد العدو
إيران منذ ساعتين
مسؤول أمريكي يكذّب إدارته: ادعاءاتها بشأن الحرب مع إيران مشكوك فيها
مسؤول أمريكي يكذّب إدارته: ادعاءاتها بشأن الحرب مع إيران مشكوك فيها
عربي ودولي منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة