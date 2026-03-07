نعت قيادة الجيش أربعة عسكريين استشهدوا بتاريخ 7 آذار / مارس 2026 جرّاء اعتداءات وغارات "إسرائيلية" استهدفت بلدتي الخريبة – بعلبك وكوثرية الرز – صيدا.

واستشهد العريف الأول حسين عوض من لواء المشاة التاسع جرّاء غارات "إسرائيلية" استهدفت بلدة الخريبة – بعلبك. وهو من مواليد 27 / 4 / 1977 في الخريبة – بعلبك، وحائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات، وهو متأهل وله ستة أولاد.

كما استشهد المجند جواد عوض من لواء الدعم – فوج المضاد للدروع جرّاء غارات "إسرائيلية" استهدفت بلدة الخريبة – بعلبك. وهو من مواليد 1 / 8 / 2006 في الخريبة – بعلبك، وقد نال تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات، وهو عازب.

واستشهد أيضاً المجند علي خليل من لواء المشاة السابع جرّاء غارات "إسرائيلية" استهدفت بلدة الخريبة – بعلبك. وهو من مواليد 20 / 4 / 2008 في الخريبة – بعلبك، وحائز على تهنئة العماد قائد الجيش مرتين، وهو عازب.

كذلك استشهد الرقيب عبد السلام التركي من مقر عام منطقة الجنوب جرّاء غارات "إسرائيلية" استهدفت بلدة كوثرية الرز – صيدا. وهو من مواليد 14 / 9 / 1993 في صور، وحائز على أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات، وهو متأهل وله ولدان.

