موقع العهد الاخباري

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي الإعلام الحربي ينشر.. لا تستمعوا له..اتّجهوا جنوبًا

عين على العدو

2026-03-07 22:20
45

أفادت وسائل إعلام العدو أن مدينة حيفا شهدت أوسع قصف صاروخي من لبنان منذ بداية المعركة. ذكرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية أن الجيش "الإسرائيلي" يستعد لاحتمال أن تزيد إيران من وتيرة إطلاق الصواريخ نحو الكيان الصهيوني خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الجيش، رغم الضربات التي تعرضت لها المنظومات العسكرية في إيران، لا يرى مؤشرات على فقدان أجهزة النظام السيطرة، بل ما تزال تحافظ على سيطرتها داخل البلاد.

وبحسب تقديرات المنظومة الأمنية "الإسرائيلية"، فإن الحرب قد تستمر عدة أسابيع أخرى على الأقل، مع إدراك احتمال انتهاء المعركة بإشعار قصير نتيجة ضغوط سياسية. كما أشارت التقديرات إلى أن خطة إدارة المعركة لدى الجيش "الإسرائيلي" يتم تحديثها بشكل يومي.

الكلمات المفتاحية
حزب الله إعلام العدو الوعد الصادق 4
عين على العدو منذ ساعة
مقالات مرتبطة
