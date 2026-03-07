كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
2026-03-07 22:48
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الاستعداد المشروط لخفض التوّتر الذي أبداه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان انهار سريعاً بسبب ما وصفه بسوء تقدير الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقدرات إيران ونواياها.

وأوضح عراقجي أن بزشكيان كان قد أعلن انفتاح إيران على خفض التصعيد بشرط عدم استخدام أجواء وأراضي ومياه الدول المجاورة لشن هجمات على الشعب الإيراني، إلا أن هذه المبادرة قُتلت فوراً، بعد المواقف الأميركية الأخيرة.

وأضاف أن بلاده مستعدة للرد على أي تصعيد، مؤكداً أن ترامب إذا كان يسعى إلى رفع مستوى التوّتر فإنه يتّجه نحو مواجهة استعدت لها القوات المسلحة الإيرانية منذ فترة، محمّلاً الولايات المتحدة مسؤولية أي تصعيد لاحق.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن مغامرة ترامب التي استمرت أسبوعاً كلفت الجيش الأميركي حتّى الآن نحو 100 مليار دولار إضافة إلى خسائر بشرية، معتبراً أن التكاليف قد ترتفع أكثر مع فتح الأسواق وتأثير ذلك على الاقتصاد الأميركي.

كما قال عراقتشي إن تقديرات مجلس الاستخبارات الوطني الأميركي تشير إلى أن الحرب ضدّ إيران لن تنتهي إلا بالفشل، مؤكداً أنه حذر مبعوثي ترامب سابقاً من أن الحرب لن تحسن موقعهم التفاوضي.

وبيّن عراقتشي أن رئيس وزراء حكومة العدو الصهيوني  بنيامين نتنياهو بالعمل منذ سنوات لإقناع واشنطن بخوض حرب نيابة عن كيان الاحتلال أن ما يجري هو حرب اختيارية تدفع بها دائرة صغيرة من أنصار شعار "اسرائيل" أولاً، والذي يعني دائماً أميركا أخيراً.
 

عباس عراقجي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
