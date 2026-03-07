قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن الهدف الأساسي للهجمات التي تتعرض لها إيران كان إحداث تفكك داخلي وتقسيم البلاد، مؤكداً أن هذا المشروع فشل بفضل تماسك الشعب الإيراني.

وأوضح لاريجاني في كلمة متلفزة نقلتها وكالة وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن المخطط المعادي قام على فرضية أن إيران دولة كبيرة يمكن تقسيمها، إلا أن مشروع إثارة النزعات الانفصالية لم ينجح.

وأضاف أن الأميركيين لا يعرفون منطقة غرب آسيا جيداً، مشيراً إلى أنهم اعتقدوا أنه يمكنهم تكرار سيناريوهات طبّقوها في دول أخرى مثل فنزويلا، لكنه اعتبر أن تلك الحسابات كانت خاطئة.

وتطرق لاريجاني إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التدخل في اختيار القائد المقبل لإيران، معتبراً أن هذه التصريحات تعكس جهلاً بطبيعة البلاد.

وأشار إلى أن الخطة المعادية استهدفت في البداية القيادة السياسية والعسكرية بهدف إحداث انهيار سريع في بنية الدولة، عبر ما وصفه باستراتيجية حرب شديدة لكنها قصيرة الأمد لكسر الروح الوطنية ودفع البلاد نحو الفوضى.

وأوضح أن جزءاً من الخطة كان يقوم على شلّ الوضع المعيشي عبر استهداف إمدادات البنزين والخبز والمواد الأساسية لخلق حالة مجاعة منظمة، مؤكداً أن الحكومة تمكنت من إفشال هذا المخطط رغم تسجيل استهلاك غير مسبوق للبنزين بلغ نحو 190 مليون لتر يومياً خلال الأزمة. وقال إن الولايات المتحدة وجدت نفسها، خلافاً لتوقعاتها، أمام شعب متماسك استطاع تحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز التلاحم الداخلي.

وفي السياق نفسه، أكد لاريجاني أن محاولات إثارة القوميات داخل إيران، ولا سيما الأكراد، فشلت أيضاً بسبب وعي تلك القوميات، مضيفاً أن الأعداء حاولوا في البداية نشر أخبار مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للادعاء بانشقاق قادة عسكريين إيرانيين.

وأضاف أن الوجود الميداني لقوات الحرس الثوري الإيراني والجيش وقوى الأمن، إلى جانب استمرار إطلاق الصواريخ، أثبت زيف تلك الادعاءات.

وبيّن لاريجاني أن خصوم إيران باللجوء حالياً إلى ما وصفه بـ“الإرهاب الممنهج ضد المدنيين”، مشيراً إلى استهداف مدارس للفتيات ومستشفيات ودور رعاية للأطفال، ومعتبراً أن التهديدات الأخيرة التي أطلقها ترامب باستهداف المدنيين تعكس عجزاً في ساحة المواجهة.

