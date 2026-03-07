أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة أن غارات العدوّ الصهيوني المتجددة على بلدة النبيّ شيت في قضاء بعلبك أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 16 آخرين بجروح.

وفي بيان لاحق، أفاد المركز بأن سلسلة الغارات التي شنها العدوّ "الإسرائيلي" على البلدة نفسها أدت، في حصيلة إجمالية غير نهائية، إلى استشهاد 16 مواطنًا وإصابة 35 آخرين بجروح.

ومع استمرار عمليات الإحصاء، أعلن المركز أن الغارات التي استهدفت بلدة النبيّ شيت والبلدات المحيطة في قضاء بعلبك رفعت الحصيلة الإجمالية إلى 41 شهيدًا و40 جريحًا. كما أفاد المركز بأن غارة "إسرائيلية" استهدفت فجر اليوم بلدة شمسطار في قضاء بعلبك، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين بينهم أربعة أطفال وسيدة.

وفي سياق متصل، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة أن حصيلة العدوان منذ فجر الاثنين 2 آذار/مارس 2026 وحتى بعد ظهر السبت 7 آذار ارتفعت إلى 294 شهيدًا و1023 جريحًا.

ميدانيًا، جال وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين على عدد من مراكز إيواء النازحين في بيروت برفقة ممثل منظمة اليونيسف في لبنان ماركولويجي كورسي، ورئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة رندة حمادة، حيث شملت الجولة متوسطة فرن الشباك الرسمية المختلطة ومدرسة طريق الجديدة الرسمية الثالثة المختلطة ومدرسة علي بن أبي طالب في النويري.

واطّلع الوزير على أوضاع النازحين والحالة الصحية للمرضى بينهم، مؤكداً العمل على ربط مراكز الإيواء بمراكز الرعاية الصحية الأولية لضمان تقديم الخدمات الطبية، ومشدداً على أن الدواء متوفر للجميع. كما ذكّر بالخط الساخن 1787 المخصص لخدمة النازحين في موضوع الاستشفاء.

ومن المقرر أن يعقد وزير الصحة مؤتمراً صحافياً عند الواحدة من بعد ظهر الأحد 8 آذار / مارس2026 في مركز عمليات طوارئ الصحة في وزارة الصحة العامة، لعرض تداعيات العدوان على القطاع الصحي والتدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمات الطبية.

