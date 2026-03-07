كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
"حيدر كرار": الموجة الـ26 تكتسح دفاعات الاحتلال وتضرب قاعدة "الجفير" بالبحرين

2026-03-07 23:47
أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية لمقر "خاتم الأنبياء"، مساء يوم السبت 7 آذار/مارس 2026، عن انطلاق الموجة السادسة والعشرين من عملية "الوعد الصادق 4" تحت الرمز المقدس "يا حيدر كرار"، مؤكدًا أن هذه الموجة استهدفت بنك أهداف واسعًا يمتد من شمال الأراضي المحتلة إلى جنوبها. وأوضح المتحدث أن القوة الجوفضائية استخدمت صواريخ "خيبر شكن" و"عماد" و"قدر" المزودة برؤوس حربية موجهة، والتي أصابت أهدافها بدقة متناهية.

وأشار إلى أن تدمير أنظمة الرادار لدى العدو خلال الموجات السابقة جعل من مهمة اختراق الأجواء وتدمير الأهداف المحددة أمرًا يسيرًا، حيث سجلت الموجة الجديدة إصابة جميع الأهداف المحددة.

وتأتي هذه الموجة كجزء من التصعيد الإيراني المستمر ردًا على الاعتداءات الاميركية و"الإسرائيلية".

وفي تطور ميداني بارز، أعلن الحرس الثوري عن قصف قاعدة "الجفير" الأميركية في البحرين بصواريخ موجهة، ردًا على قيام القوات الأميركية المنطلقة من هذه القاعدة باستهداف محطة تحلية المياه في جزيرة "قشم" الإيرانية.

الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
