ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ السبت 07/03/2026، 33 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 22:30 من مساء الأمس الجمعة 06-03-2026 رَصَدَ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تسلّل 4 مروحيّات تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من الاتجاه السوري، حيث عمدت إلى إنزال قوّة مشاة عند مثلّث جرود بلدات يحفوفا، الخريبة ومعربون. وتقدّمت قوّة المشاة المعادية باتّجاه الحيّ الشرقيّ لبلدة النبي شيت (حي آل شكر)، وعند وصولها إلى المقبرة، عند الساعة 11:30، اشتبكت معها مجموعة من مجاهدي المقاومة الإسلاميّة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة.

وتطور الاشتباك بعد انكشاف القوّة المعادية، حيث لجأ العدو إلى تنفيذ أحزمة ناريّة مكثّفة شملت نحو أربعين غارة، مستعملاً الطيران الحربيّ والمروحيّ لأجل تأمين انسحاب القوّة من منطقة الاشتباك. في غضون ذلك، نفّذ سلاح المدفعيّة في المقاومة رمايات مركّزة بالأسلحة المناسبة على محيط منطقة الاشتباك وعلى امتداد مسار انسحاب القوّة المعادية، في ما شارك أهالي القرى المجاورة في الإسناد الناري.

2- الساعة 03:45 استهداف تجمّع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في تلّة الحمامص وخلّة العصافير عند الأطراف الجنوبيّة لمدينة الخيام، بصلية صاروخيّة.

3- الساعة 04:15 استهداف منطقة الإخلاء في جرود بلدة النبي شيت، بصلياتٍ صاروخيّة.

4- الساعة 5:30 استهداف مصفاة حيفا بسرب من المسيّرات الإنقضاضيّة.

5- الساعة 6:00 استهداف تجمّع لجنود العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبيّة لمدينة الخيام بمسيّرة إنقضاضيّة.

6- الساعة 6:30 استهداف تجمّع لجنود العدوّ الإسرائيليّ في الموقع المستحدث في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بمسيّرة إنقضاضيّة.

7- الساعة 6:30 استهداف شركة ألتا للصناعات العسكريّة شمال شرق مدينة حيفا المحتلة بسرب من المسيّرات الإنقضاضيّة.

8- الساعة 09:45 استهداف موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بالأسلحة الصاروخية.

9- الساعة 09:45 استهداف قاعدة تيفن شرق مدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية.

10- الساعة 12:30 استهداف تجمع آليات عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الفلسطينية في بلدة كفركلا بالأسلحة الصاروخية.

11- الساعة 13:00 استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ الإسرائيلي (قاعدة دادو) شمال شرق صفد بصلية صاروخية.

12- الساعة 13:15 استهداف قاعدة عين زيتيم شمال غرب مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.

13- الساعة 13:40 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمدينة نهاريا المحتلة شمال فلسطين المحتلة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

14- الساعة 15:30 استهداف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) والتي تبعد عن الحدود اللبنانية 120 كلم بصاروخ نوعي.

15- الساعة 15:30 استهداف قاعدة الرملة (قاعدة قيادة الجبهة الداخليّة) جنوب شرق مدينة تل أبيب والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة-الفلسطينيّة 135 كلم بصلية من الصواريخ النوعيّة.

16- الساعة 15:30 استهداف قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

17- الساعة 17:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمدينة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

18- الساعة 19:20 استهداف تجمّع كبير لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند بوّابة هونين مقابل بلدة مركبا بصليةٍ صاروخيّة.

19- الساعة 20:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمدينة نهاريا شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصليةٍ صاروخية.

20- الساعة 20:00 استهداف رادارات القبة الحديدية في موقع كريات إيلعيزر (قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية في مدينة حيفا المحتلة) بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

21- الساعة 20:00 استهداف قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

22- الساعة 20:00 استهداف قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المحتلة بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

23- الساعة 20:15 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمدينة نهاريا شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصليةٍ صاروخية.

24- الساعة 20:40 بعد محاولة قوة من الجيش الإسرائيلي التقدم إلى "منطقة الخانوق" في قرية عيترون استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية.

25- الساعة 20:40 استهداف ثكنة برانيت (مقر قيادة الفرقة 91) بصليةٍ صاروخية.

26- الساعة 20:50 بعد محاولة قوة من الجيش الإسرائيلي التقدم من ثكنة أفيفيم باتجاه سهل قرية مارون الرأس استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية.

27- الساعة 21:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمدينة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصليةٍ صاروخية.

28- الساعة 21:45 استهداف تجمّع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع هضبة العجل شمالي مستوطنة كفاريوفال بصليةٍ صاروخية.

29- الساعة 22:00 بعد محاولة قوة من الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاه سهل قرية مارون الرأس استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية للمرة الثانية بصليةٍ صاروخية.

30- الساعة 22:40 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمدينة نهاريا شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصليةٍ صاروخية.

31- الساعة 23:10 استهداف تجمّع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة في بلدة كفركلا بصليةٍ صاروخيّة.

32- الساعة 23:15 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في خلّة المحافر في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة بصلية صاروخيّة.

33- الساعة 23:25 استهداف تجمّع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع هضبة العجل شمالي مستوطنة كفاريوفال للمرّة الثانية بصلية صاروخية.



إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.





