2026-03-08 01:20
أعلن المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران، عن حصيلة العمليات العسكرية الإيرانية خلال الأسبوع الأول من المواجهة، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من منظومات الرصد والاعتراض الأميركية في المنطقة لم تعد تعمل نتيجة الضربات المركزة.

ولفت إلى أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت 600 عملية إطلاق صواريخ و2600 عملية إطلاق مسيّرات خلال الأسبوع الأول للحرب، وأدت هذه الهجمات إلى إصابة أكثر من 200 هدف استراتيجي توزعت ما بين مواقع أميركية ومواقع داخل الأراضي المحتلة، كما شدد على تدمير 7 رادارات متطورة تابعة لقوى العدوان في المنطقة.

الجهوزية لحرب استنزاف طويلة
وفي سياق تأكيد القدرة على الاستمرار، صرح المتحدث باسم الحرس الثوري بأن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لخوض حرب واسعة لمدة 6 أشهر على الأقل بنفس المستوى من الكثافة العملياتية، مشيرًا إلى أن تحييد منظومات الرصد والاعتراض الأميركية منح العمليات الإيرانية فاعلية أكبر في الوصول إلى أهدافها بدقة.

الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
