لفت المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إلى أن العمليات الدفاعية الإيرانية تستهدف حصرًا الأهداف والقدرات التي تُعدّ مصدرًا أو منشأً للأعمال العدوانية ضد الشعب الإيراني، أو التي تُستخدم لدعم هذه الأعمال.

وشدد إيرواني في كلمته على أنه لا يوجد شيء يُنكر أو يُضعف حق إيران الأصيل في الدفاع عن نفسها ضد العدوان العسكري من قِبل الولايات المتحدة والنظام "الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد المشروع على الانتهاكات التي طالت السيادة الإيرانية.

وفيما يخص العلاقة مع الجوار، أكد المندوب الإيراني أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسير العمليات الدفاعية الإيرانية ضد القواعد والمنشآت العسكرية الأميركية في المنطقة على أنها عداء أو عداوة مع دول المنطقة.

