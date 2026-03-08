واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها البطولية يوم الأحد 8 آذار/مارس 2026 متصدية لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، ومستهدفة مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وذلك ردًّا على العدوان الصهيوني المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة.

وفيما يلي نصوص البيانات

بيان رقم (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:45 من فجر اليوم الأحد 08/03/2026 ثكنة برانيت (مقر قيادة الفرقة 91) بصليةٍ صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 08-03-2026‏

18 رمضان 1447 هـ

بيان رقم (2):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وبعد رصد ‏تحرّكات لقوّات وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ حاولت التقدّم من الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة باتّجاه بلدة عيترون من ناحية الغابة، وعند الساعة 22:30 من مساء أمس السبت 07/03/2026، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلاميّة مع القوّة المتقدّمة بالأسلحة الرشّاشة والقذائف الصاروخيّة وحققوا إصابات مباشرة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 08-03-2026‏

18 رمضان 1447 هـ

بيان رقم (3):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمدينة نهاريا شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:30 من فجر اليوم الأحد 08/03/2026 بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 08-03-2026‏

18 رمضان 1447 هـ



الكلمات المفتاحية