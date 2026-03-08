كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي واشنطن في مأزق: استنزاف الرادارات الأميركية وتحذيرات من صواريخ إيرانية "أشد فتكًا"

لبنان

عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأحد 8 آذار 2026
لبنان

عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأحد 8 آذار 2026

2026-03-08 02:49
59

واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها البطولية يوم الأحد 8 آذار/مارس 2026 متصدية لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، ومستهدفة مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وذلك ردًّا على العدوان الصهيوني المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة.

وفيما يلي نصوص البيانات

بيان رقم (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:45 من فجر اليوم الأحد 08/03/2026 ثكنة برانيت (مقر قيادة الفرقة 91) بصليةٍ صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأحد 08-03-2026‏
18 رمضان 1447 هـ

بيان رقم (2):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وبعد رصد ‏تحرّكات لقوّات وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ حاولت التقدّم من الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة باتّجاه بلدة عيترون من ناحية الغابة، وعند الساعة 22:30 من مساء أمس السبت 07/03/2026، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلاميّة مع القوّة المتقدّمة بالأسلحة الرشّاشة والقذائف الصاروخيّة وحققوا إصابات مباشرة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأحد 08-03-2026‏
18 رمضان 1447 هـ

بيان رقم (3):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمدينة نهاريا شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:30 من فجر اليوم الأحد 08/03/2026 بصلية صاروخيّة. 

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأحد 08-03-2026‏
18 رمضان 1447 هـ
 

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأحد 8 آذار 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأحد 8 آذار 2026
لبنان منذ 46 دقيقة
تصعيد صهيوني خطير: شهداء وجرحى بغارة على فندق ببيروت ومجازر متنقلة جنوبًا
تصعيد صهيوني خطير: شهداء وجرحى بغارة على فندق ببيروت ومجازر متنقلة جنوبًا
لبنان منذ ساعة
تصاعد عمليات المقاومة.. 33 عملية بطولية استهدفت مواقع وانتشار جيش العدو ومستوطناته
تصاعد عمليات المقاومة.. 33 عملية بطولية استهدفت مواقع وانتشار جيش العدو ومستوطناته
لبنان منذ ساعتين
تصاعد حصيلة الغارات الصهيونية على بعلبك وارتفاع ضحايا العدوان إلى 294 شهيدًا
تصاعد حصيلة الغارات الصهيونية على بعلبك وارتفاع ضحايا العدوان إلى 294 شهيدًا
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأحد 8 آذار 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأحد 8 آذار 2026
لبنان منذ 46 دقيقة
تصعيد صهيوني خطير: شهداء وجرحى بغارة على فندق ببيروت ومجازر متنقلة جنوبًا
تصعيد صهيوني خطير: شهداء وجرحى بغارة على فندق ببيروت ومجازر متنقلة جنوبًا
لبنان منذ ساعة
تصاعد عمليات المقاومة.. 33 عملية بطولية استهدفت مواقع وانتشار جيش العدو ومستوطناته
تصاعد عمليات المقاومة.. 33 عملية بطولية استهدفت مواقع وانتشار جيش العدو ومستوطناته
لبنان منذ ساعتين
الإعلام الحربي ينشر.. لا تستمعوا له..اتّجهوا جنوبًا
الإعلام الحربي ينشر.. لا تستمعوا له..اتّجهوا جنوبًا
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة