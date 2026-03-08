كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

إيران: الإمدادات مستمرة بشكل طبيعي رغم العدوان على منشآت نفطية 
عربي ودولي

إيران: الإمدادات مستمرة بشكل طبيعي رغم العدوان على منشآت نفطية 

2026-03-08 03:40
55

طمأنت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط في بيان، الأحد 8 آذار/مارس 2026، المواطنين الإيرانيين بشأن تداعيات الهجوم المعادي الذي استهدف البنية التحتية للطاقة في البلاد مساء السبت.

وأكد البيان تعرض عدة مستودعات نفطية في محافظتي طهران والبرز لهجوم صاروخي، مشيرًا إلى أن فرق الإطفاء تعمل حاليًا بكامل طاقتها على احتواء الحريق وإخماده في المواقع المتضررة، لمنع تمدد النيران وضمان سلامة المنشآت المجاورة.

وشددت الشركة في بيانها على أن إمدادات الوقود في محافظتي طهران والبرز لم تتأثر بالعدوان وهي مستمرة بشكل طبيعي تمامًا، حيث جرى تأمين الاحتياجات من مصادر بديلة فور وقوع الهجوم.

وأوضحت أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها سابقًا لتقليل مخزونات النفط في تلك المستودعات ساهمت بشكل فعال في تقليص حجم الأضرار المادية وضمان عدم حدوث أي انقطاع في الخدمات الحيوية أو أزمات في الوقود نتيجة هذا العمل العدائي.

وفي سياق الرد الميداني، أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية عن إصابة مصفاة حيفا للنفط داخل الأراضي المحتلة بصواريخ من طراز "خيبر شكن" الباليستية.

وأكد الحرس الثوري أن استهداف مصفاة حيفا جاء ردًا فوريًا وحاسمًا على الهجوم الأميركي "الإسرائيلي" الذي طال مصفاة طهران.

الكلمات المفتاحية
الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
برينان: لجوء البيت الأبيض إلى لغة التهديد المفرط هو محاولة للتعويض عن الإخفاق
عربي ودولي منذ دقيقة
عربي ودولي منذ 31 دقيقة
عربي ودولي منذ 45 دقيقة
عربي ودولي منذ ساعة
عربي ودولي منذ دقيقة
عربي ودولي منذ 45 دقيقة
عربي ودولي منذ ساعة
