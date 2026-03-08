Your browser does not support the video tag.

أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية، يوم الأحد 8 آذار/مارس 2026، عن تنفيذ سلسلة عمليات صاروخية دقيقة استهدفت مراكز تهديد استخباراتية وعسكرية، حيث أكد البيان تعرض مقر القوات الأميركية في قاعدة "عريفجان" بدولة الكويت لقصف بصواريخ موجهة بدقة نفذته القوات البرية التابعة للحرس الثوري، كما استهدِف تمركز للقوات الأميركية داخل برج في الكويت.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بتنفيذ هجوم دقيق استهدف مخبأً لضباط الاستخبارات الأميركية في مدينة السليمانية بالعراق، ويأتي هذا التصعيد ضمن ردود طهران على الأعمال العدائية والتحركات الإرهابية الأميركية في المنطقة.





وفي مسار موازٍ لتأمين الحدود، أوضحت العلاقات العامة للحرس الثوري أن وحدة الصواريخ التابعة للقوات البرية استهدفت مواقع تابعة للجماعات الانفصالية في نقطتين بمنطقة الشمال الغربي لإيران، وأكد البيان أن الضربات حققت إصابات مباشرة ودقيقة في مقرات تلك الجماعات، مشددًا على أن القوات المسلحة لن تتهاون في التعامل مع أي جهات تهدد الأمن القومي الإيراني أو تعمل بالتنسيق مع أجهزة استخبارات معادية لزعزعة استقرار المناطق الحدودية.

الكلمات المفتاحية