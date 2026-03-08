أشار وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى أن الاعتداءات الأميركية و"الإسرائيلية" على إيران، "حوّلت الأزمة الراهنة إلى مصدر قلق مشترك لجميع الأطراف الدولية"، موضحًا أن موقف بكين الثابت يدعو إلى ضرورة إرساء وقف فوري لإطلاق النار ومنع تمدد رقعة الحرب في الإقليم، وشدد وانغ يي على أنه ما كان ينبغي لهذه الحرب أن تندلع من الأساس، لما تحمله من تداعيات كارثية على الاستقرار العالمي.

ولفت وزير الخارجية الصيني إلى أن تاريخ منطقة الشرق الأوسط أثبت مرارًا أن الحرب لا تمثل حلًا للأزمات، بل تصبح في حد ذاتها مصدرًا لمزيد من المشكلات والأزمات المعقدة، ملمحًا إلى أن القوة العسكرية لن تحقق الأمن المستدام لأي طرف، وأضاف أن استقرار المنطقة يتطلب العودة إلى المسارات الدبلوماسية واحترام سيادة الدول بعيدًا عن لغة التهديد والعدوان العسكري المباشر.

وفي سياق رؤية بكين لمستقبل المنطقة، شدد وانغ يي على أن مصير دول الشرق الأوسط يجب أن يحدده شعوبها بأنفسهم بعيدًا عن الإملاءات الخارجية، مؤكدًا أن محاولات تغيير الأنظمة السياسية من الخارج أو ما يُعرف بـ "الثورات الملونة" هي أمور غير مقبولة وتتنافى مع القوانين الدولية، كما اعتبر أن تدخل القوى الكبرى في الشؤون السياسية لدول المنطقة هو السبب الرئيس وراء استمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار.

