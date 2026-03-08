انتقد مدير وكالة المخابرات المركزية السابق، جون برينان، بشدة مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه التصعيد الحالي مع إيران، واصفًا إثارة مسألة "استسلام إيران غير المشروط" بأنها "محض هراء ولا تستند إلى واقع سياسي أو عسكري".

واعتبر برينان أن هذا النوع من المطالب يعكس إدراك ترامب بأن "الوضع على الأرض أصبح فوضويًا ومعقدًا للغاية، وبات خارج حدود التوقعات الأميركية الأولية".

وأشار برينان إلى "وجود نمط سلوكي لدى ترامب يتمثل في تصعيد حدة اللهجة واستخدام الخطاب الدرامي كلما شعر بأن التطورات الميدانية لا تسير وفق مخططاته أو كما توقع"، وأوضح أن لجوء البيت الأبيض إلى لغة التهديد المفرط هو محاولة للتعويض عن الإخفاق في السيطرة على مسار الأحداث المتسارعة في المواجهة مع طهران، والتي أظهرت قدرة عالية على الصمود والرد.

وفي سياق القراءة الاستراتيجية للداخل الإيراني، أعرب مدير الـ "CIA" السابق عن عدم فهمه لكيفية تفكير الإدارة الاميركية في إمكانية إقامة "حكومة عميلة" في إيران، مؤكدًا أن هذا التوجه يصطدم بواقع صلب؛ حيث سيواصل قطاع واسع من الإيرانيين ومن هم داخل النظام الحاكم المقاومة بعناد شديد، مما يجعل أي رهان على تغيير النظام من الداخل أو تنصيب سلطة موالية لواشنطن مشروعًا فاشلاً ومستحيلاً.

