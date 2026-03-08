كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي

إيران

الرئيس الإيراني: لن نستسلم.. وردّنا على أي اعتداء حتمي
إيران

الرئيس الإيراني: لن نستسلم.. وردّنا على أي اعتداء حتمي

2026-03-08 09:01
21

أكَّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد 8 آذار/مارس 2026، أنَّ بلاد لن تخضع للعدوان أو الضغوط، مشددًا على أنَّ إيران سترد بقوة على الهجمات الأميركية و"الإسرائيلية" ولن تستسلم.

ونقل التلفزيون الإيراني عن بزشكيان قوله إنَّ "العدو حرّف كلامي" ويسعى إلى زرع الفتنة بين إيران ودول الجوار، مؤكدًا أنَّ "العدو لديه تصورات ساذجة عن تصريحاتي ويسعى لإثارة حرب بين إيران ودول الجوار".

ولفت إلى أنهم "يتوهمون بأننا اعتذرنا، لكننا أعربنا عن انزعاجنا لقلق الشعوب ممن يعيشون هذا التوتر في منطقتهم".

وحول العلاقة مع دول المنطقة، قال بزشكيان إنَّ إيران تجمعها "أخوة مع جيرانها"، لكنه شددَّ في الوقت نفسه على أنَّ بلاده "إذا تعرضت لهجوم من أي دولة سنرد على الاعتداء"، مؤكدًا أنَّ إيران لا تسعى إلى أي خلاف مع دول الجوار أو شعوبها.

وأوضح أن الرد الإيراني على مناطق العدوان "مستمر"، لكنه "لا علاقة له بعلاقتنا مع دول الجوار وشعوبها"، مضيفًا أنَّ طهران "أصدقاء مع دول المنطقة وهم إخوتنا ويجب أن نتكاتف".

وأشار إلى أنَّ "العدو يسعى إلى خلق الخلاف بيننا وبين الدول الأخرى"، مشددًا على ضرورة عدم السماح للولايات المتحدة والكيان "الإسرائيلي" بخداع دول المنطقة ووضعها في مواجهة بعضها البعض.

وأكد بزشكيان أنَّه "إذا استُخدمت أراضي أي دولة لمهاجمة أرضنا والاعتداء علينا سنكون مضطرين للرد على هذا الهجوم"، موضحًا أن هذا الرد "لا يعني أن لدينا خلافًا أو نزاعًا مع تلك الدولة أو أننا نريد إيذاء شعبها، بل هو رد اضطراري".

وقال الرئيس الإيراني إنَّ بلاده "لم ولن تخضع للبلطجة والظلم والعدوان"، مضيفًا أن "كلما زاد الضغط على إيران زادت قوة ردّنا"، وأن القوات المسلحة الإيرانية "ستدافع عن الوطن وتحوّل أحلام الأعداء إلى كوابيس".

وشدد بزشكيان على أنَّ بلاده "تتصدى بقوة لمن يعتدي عليها وترد بقوة"، مؤكداً أن قواتها المسلحة وقوات التعبئة الشعبية منتشرة في أنحاء البلاد وتدافع عنها بقوة.

وختم الرئيس الإيراني بالتأكيد أنَّ بلاده "ستقف في وجه الأعداء ولن نسمح لهم بالاستيلاء على شبر واحد من أرض وطننا".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني بزشكيان
إقرأ المزيد
المزيد
الرئيس الإيراني: لن نستسلم.. وردّنا على أي اعتداء حتمي
الرئيس الإيراني: لن نستسلم.. وردّنا على أي اعتداء حتمي
إيران منذ 5 دقائق
إيرواني: عملياتنا الدفاعية تستهدف حصرًا مصادر العدوان الأميركي و
إيرواني: عملياتنا الدفاعية تستهدف حصرًا مصادر العدوان الأميركي و"الإسرائيلي"
إيران منذ 6 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 9 ساعات
"حيدر كرار": الموجة الـ26 تكتسح دفاعات الاحتلال وتضرب قاعدة "الجفير" بالبحرين
إيران منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
الرئيس الإيراني: لن نستسلم.. وردّنا على أي اعتداء حتمي
الرئيس الإيراني: لن نستسلم.. وردّنا على أي اعتداء حتمي
إيران منذ 5 دقائق
مشاهد من عمليّة استهداف المقاومة الإسلامية مجمّع الصناعات العسكرية
مشاهد من عمليّة استهداف المقاومة الإسلامية مجمّع الصناعات العسكرية
لبنان منذ 11 ساعة
كيف أسقطت المقاومة رهاني الاستفراد والمفاجأة الاستراتيجية والعملياتية؟
كيف أسقطت المقاومة رهاني الاستفراد والمفاجأة الاستراتيجية والعملياتية؟
مقالات منذ 14 ساعة
"بلومبيرغ": حرب إيران تزيد الضغط على الاقتصاد العالمي
عربي ودولي منذ 15 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة