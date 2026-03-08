أكَّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد 8 آذار/مارس 2026، أنَّ بلاد لن تخضع للعدوان أو الضغوط، مشددًا على أنَّ إيران سترد بقوة على الهجمات الأميركية و"الإسرائيلية" ولن تستسلم.

ونقل التلفزيون الإيراني عن بزشكيان قوله إنَّ "العدو حرّف كلامي" ويسعى إلى زرع الفتنة بين إيران ودول الجوار، مؤكدًا أنَّ "العدو لديه تصورات ساذجة عن تصريحاتي ويسعى لإثارة حرب بين إيران ودول الجوار".

ولفت إلى أنهم "يتوهمون بأننا اعتذرنا، لكننا أعربنا عن انزعاجنا لقلق الشعوب ممن يعيشون هذا التوتر في منطقتهم".

وحول العلاقة مع دول المنطقة، قال بزشكيان إنَّ إيران تجمعها "أخوة مع جيرانها"، لكنه شددَّ في الوقت نفسه على أنَّ بلاده "إذا تعرضت لهجوم من أي دولة سنرد على الاعتداء"، مؤكدًا أنَّ إيران لا تسعى إلى أي خلاف مع دول الجوار أو شعوبها.

وأوضح أن الرد الإيراني على مناطق العدوان "مستمر"، لكنه "لا علاقة له بعلاقتنا مع دول الجوار وشعوبها"، مضيفًا أنَّ طهران "أصدقاء مع دول المنطقة وهم إخوتنا ويجب أن نتكاتف".

وأشار إلى أنَّ "العدو يسعى إلى خلق الخلاف بيننا وبين الدول الأخرى"، مشددًا على ضرورة عدم السماح للولايات المتحدة والكيان "الإسرائيلي" بخداع دول المنطقة ووضعها في مواجهة بعضها البعض.

وأكد بزشكيان أنَّه "إذا استُخدمت أراضي أي دولة لمهاجمة أرضنا والاعتداء علينا سنكون مضطرين للرد على هذا الهجوم"، موضحًا أن هذا الرد "لا يعني أن لدينا خلافًا أو نزاعًا مع تلك الدولة أو أننا نريد إيذاء شعبها، بل هو رد اضطراري".

وقال الرئيس الإيراني إنَّ بلاده "لم ولن تخضع للبلطجة والظلم والعدوان"، مضيفًا أن "كلما زاد الضغط على إيران زادت قوة ردّنا"، وأن القوات المسلحة الإيرانية "ستدافع عن الوطن وتحوّل أحلام الأعداء إلى كوابيس".

وشدد بزشكيان على أنَّ بلاده "تتصدى بقوة لمن يعتدي عليها وترد بقوة"، مؤكداً أن قواتها المسلحة وقوات التعبئة الشعبية منتشرة في أنحاء البلاد وتدافع عنها بقوة.

وختم الرئيس الإيراني بالتأكيد أنَّ بلاده "ستقف في وجه الأعداء ولن نسمح لهم بالاستيلاء على شبر واحد من أرض وطننا".

