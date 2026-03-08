كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي

إيران

حرس الثورة يستهدف قاعدة أميركية في الكويت ويدمّرها بشكل كبير
إيران

حرس الثورة يستهدف قاعدة أميركية في الكويت ويدمّرها بشكل كبير

2026-03-08 09:43
44

أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيرانية أنَّ القوات البحرية التابعة له شنّت، صباح اليوم الأحد 8 آذار/مارس 2026، هجومًا على قاعدة طائرات الهليكوبتر الأميركية في العديدري بالكويت، وذلك في إطار عملية مشتركة استخدمت فيها طائرات مُسيّرة وصواريخ باليستية.

وأوضح حرس الثورة، في بيان، أنَّ وحدة الصواريخ الباليستية التابعة للقوات البحرية أصابت خلال هذه الموجة من الهجوم مراكز تجهيز وإصلاح طائرات الهليكوبتر، إضافة إلى خزانات وقود الطائرات ومبنى القيادة في القاعدة، مشيرًا إلى أن الضربات أدت إلى تدميرها بشكل كبير.

وأضاف البيان أنَّه عقب الهجوم اندلع حريق كبير داخل القاعدة، لافتًا إلى أنَّ الدخان الأسود الكثيف ما يزال يتصاعد من الموقع، ويمكن مشاهدته من مسافة بعيدة.

الكلمات المفتاحية
الكويت حرس الثورة الاسلامية القواعد الأميركية
إقرأ المزيد
المزيد
حرس الثورة يستهدف قاعدة أميركية في الكويت ويدمّرها بشكل كبير
حرس الثورة يستهدف قاعدة أميركية في الكويت ويدمّرها بشكل كبير
إيران منذ ساعة
الرئيس الإيراني: لن نستسلم.. وردّنا على أي اعتداء حتمي
الرئيس الإيراني: لن نستسلم.. وردّنا على أي اعتداء حتمي
إيران منذ ساعة
إيرواني: عملياتنا الدفاعية تستهدف حصرًا مصادر العدوان الأميركي و
إيرواني: عملياتنا الدفاعية تستهدف حصرًا مصادر العدوان الأميركي و"الإسرائيلي"
إيران منذ 8 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
حرس الثورة يستهدف قاعدة أميركية في الكويت ويدمّرها بشكل كبير
حرس الثورة يستهدف قاعدة أميركية في الكويت ويدمّرها بشكل كبير
إيران منذ ساعة
فيديو| الحرس الثوري يستهدف قاعدة
فيديو| الحرس الثوري يستهدف قاعدة "عريفجان" بالكويت ومواقع لانفصاليين
عربي ودولي منذ 6 ساعات
حرس الثورة الإيراني: تدمير 3 مسيرات
حرس الثورة الإيراني: تدمير 3 مسيرات "هيرمس" وأخرى "MQ-9" غربي البلاد
إيران منذ يومين
الحرس الثوري: أصبنا ناقلة نفط أميركية بصاروخ شمال الخليج 
الحرس الثوري: أصبنا ناقلة نفط أميركية بصاروخ شمال الخليج 
إيران منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة