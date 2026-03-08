مع دخول العدوان الصهيوني على لبنان يومه السابع، صعّد العدو من كثافة غاراته في بيروت وعدد من المناطق الجنوبية، ليل السبت - الأحد، وطال العدوان للمرة الأولى منذ بدئه وسط العاصمة، ما أسفر عن استشهاد وإصابه عدد من المدنيين، إضافة إلى شهداء وجرحى في غارات متفرقة على بلدات وقرى جنوبية.

واستهدفت غارة صاروخية موجهة فجر الأحد غرفة داخل فندق "رامادا" في منطقة الروشة وسط بيروت. وأعلنت وزارة الصحة العامة، في حصيلة أولية، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين على الأقل، مؤكدة استمرار عمليات الإسعاف والبحث عن محتجزين تحت الأنقاض.

وتزامنت الغارة على قلب العاصمة مع تجدد الغارات الجوية "الإسرائيلية" على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدف الطيران الحربي محيط حارة حريك ومنطقة الرويس ومحيط كنيسة مار مخايل، وسط تحليق مكثف للطائرات المُسيّرة في أجواء العاصمة والضاحية.

وفي الجنوب، أفادت وزارة الصحة بأن غارة استهدفت منزلًا في بلدة قانا أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص، فيما أدت غارة أخرى على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا إلى استشهاد 5 أشخاص. كما استهدفت غارة ثالثة مقهى في بلدة جبال البطم في قضاء صور، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص.

كما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارة بطائرة مسيّرة "إسرائيلية" على بلدة كفررمان في قضاء النبطية أدت إلى استشهاد شخصين، في حين أسفرت غارة أخرى على بلدة خربة سلم في قضاء بنت جبيل عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

كما شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارات على منزل في بلدة عيتيت، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص ووإصابة آخرين، كما أغار على مبنى قرب الطريق العام بين مدينة النبطية والنبطية الفوقا.

ونفذ طيران العدو الحربي أيضًا غارات على بلدات تفاحتا وعيترون، حيث سجلت ثلاث غارات على البلدة، فيما استهدفت طائرة مسيّرة بلدة حبوش جنوب لبنان، وتعرضت بلدتا حبوش وجبشيت لغارات جوية إضافية.

كما أغار الطيران الحربي "الإسرائيلي" على بلدة عيتا الجبل، فيما استهدفت غارة أخرى بلدة كفررمان في قضاء النبطية أعقبها غارة جديدة على البلدة نفسها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارتين "إسرائيليتين" على بلدتي تفاحتا وجبال البطم أسفرتا في حصيلة غير نهائية عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 20 شخصًا من عائلة واحدة جراء استهداف منزل مأهول في بلدة صير الغربية.

وفي السياق ذاته، شن الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارة على بلدة الشعيتية في قضاء صور، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، كما نفذ غارات على بلدتي رشاف وصربين.

واستهدفت طائرة مسيّرة "إسرائيلية" بلدة كونين، فيما لحقت أضرار كبيرة بالسرايا الحكومية في مدينة تبنين نتيجة الغارات "الإسرائيلية" الأخيرة على المدينة.

كما استهدفت غارة "إسرائيلية" وسط بلدة الغازية جنوب البلاد، ما أدى إلى وقوع إصابات بعد استهداف مبنى سكني في البلدة.

في المقابل، وجّه جيش الاحتلال "الإسرائيلي" تهديدات بقصف قرى أرنون ويحمر وزوطر الشرقية وزوطر الغربية في جنوب لبنان.

وحتى عصر السبت، وصل إجمالي ضحايا العدوان إلى 294 شهيدًا و1023 جريحًا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

