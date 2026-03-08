علمت صيحفة "الديار" أن قيادة حزب الله كلَّفت النائب السابق محمد فنيش مهمة التنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي لمواكبة العدوان "الإسرائيلي" والتفاهم على كيفية التعامل مع التحديات الداخلية والمواجهة الميدانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ فنيش زار عين التينة وعقد اجتماعًا مطولًا مع الرئيس برّي بحضور معاونه السياسي النائب علي حسن خليل.

ووفق معلومات "الديار"، نقل فنيش رسالة من الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم إلى الرئيس برّي، وفيها شرح تفصيلي لخلفيات قرار المقاومة الردّ على الاعتداءات "الإسرائيلية" في هذا التوقيت، وجرى تقديم إجابات مفصَّلة على كل الالتباسات التي أحاطت هذا القرار.

وذكرت الصحيفة أنَّ حزب الله جدَّد خلال الاجتماع ثقته بالرئيس برّي لتولي التفاوض السياسي عندما يكون الوقت متاحًا لذلك، وجرى التفاهم على أن يكون الاتفاق الأخير الذي لم يلتزم به الكيان الصهيوني قاعدة الانطلاق لأي اتفاق.

ووفق "الديار"، جرى التشديد خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على الوحدة الداخلية وعدم السماح بانزلاق البلاد إلى الفوضى.

كما عرض فنيش للواقع الميداني وما تملكه المقاومة من خيارات.

