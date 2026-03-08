كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي الحرس الثوري يعلن إطلاق الموجة الـ28 من عمليات "الوعد الصادق 4"

خاص العهد

مسيرة شعبية في تونس دعماً لإيران والمقاومة في لبنان
خاص العهد

مسيرة شعبية في تونس دعماً لإيران والمقاومة في لبنان

2026-03-08 13:23
شخصيات تونسية لـ"العهد": المقاومة أبقت لبنان حرّاً فلتبقَ الأسلحة بيد المقاومين
38
عبير قاسم - مراسل
167 مقالاً

شهدت العاصمة التونسية مسيرة وطنية شعبية دعماً لإيران في مواجهة العدوان، ورفع المشاركون خلالها شعارات تضامنية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفلسطين ومحور المقاومة. وانطلقت المسيرة من ساحة البساج باتجاه المسرح البلدي وسط العاصمة، بمشاركة نشطاء من عدد من الأحزاب والهيئات الوطنية إلى جانب مواطنين من مختلف الفئات.

وردّد المشاركون شعارات من بينها: "من تونس صوت تضامن مع فلسطين وإيران"، و"دعم إيران وجبهات المقاومة ضد العدوان الأمريكي والصهيوني واجبنا جميعاً"، إلى جانب شعارات تؤكد خيار المقاومة وترفض الصلح والمساومة. وعبّر المتظاهرون عن غضبهم مما وصفوه بالاستكبار "الصهيو-أمريكي" ورفضهم للتطبيع مع الاحتلال.

وجاءت هذه المسيرة بدعوة من اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في تونس التي تضم عدداً من الهيئات والأحزاب الداعمة لمحور المقاومة، من بينها الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع وحزب التيار الشعبي وحركة الشعب وحزب العمال وغيرها من القوى الوطنية.

وعبّرت اللجنة من خلال هذه التحرك عن إدانتها المطلقة للعدوان، معتبرة أن الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني يتحملان مسؤوليته الكاملة، بوصفه امتداداً لسياسات عدوانية تقوم على فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية وتكريس منطق الغطرسة والحرب.

وفي تصريح  لـ"العهد" الإخباري، قال الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل بتونس القيادي سمير الشفي إن هذه المسيرة الشعبية نظمتها اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين رداً على بالعدوان الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان.

 وأضاف أن المشاركين يرفضون هذا العدوان الذي اعتبر أنه تجاوز كل القوانين الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة، ويرتبط بالمشروع الصهيوني الهادف إلى إقامة "إسرائيل الكبرى" واحتواء كل بلد عربي ومسلم يمتلك مقومات القوة في اتجاه تأسيس شرق أوسط جديد.

وأضاف الشفي أن المنطقة تعيش مرحلة إعادة رسم خرائط جديدة بما يتوافق مع المشروع الصهيوني-الأمريكي، مشدداً على إدانته الشديدة لما وصفه بالعدوان الأمريكي على إيران ولبنان وعلى الأمة العربية والإسلامية. 

ورأى أن الولايات المتحدة أصبحت في موقع العداء للشعوب التي تدافع عن سيادتها وكرامتها، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن استراتيجية جيوسياسية جديدة في ظل التنافس الدولي مع روسيا والصين.

وشدد الشفي على أن شعوب المنطقة لا يمكن أن تكون وقوداً لمعارك الولايات المتحدة، داعياً إلى التمسك بخيار الصمود والمقاومة، معتبراً أنه لا بديل عنهما للحفاظ على السيادة والكرامة.

بدوره، قال الناشط المدني التونسي حاتم العويني في تصريحه لـ"العهد" إن قوى سياسية وطنية تقدمية ومجموعات شبابية اجتمعت للتظاهر رفضاً للعدوان الأمريكي-الصهيوني على إيران، مضيفاً أن إيران  تقاتل من أجل فلسطين والوطن العربي والعالم في مواجهة غطرسة العدو الصهيوني والإمبريالية.

وأضاف العويني أن المشاركين في المسيرة أعلنوا تضامنهم مع الشعب الإيراني ومع النظام الإيراني الصامد في مواجهة ما وصفه بمحاولات استهدافه، كما شدد على رفض تجريم التضامن مع فلسطين، معتبراً أن التضامن مع القضية الفلسطينية هو شكل من أشكال المقاومة.

كما عبّر عن دعمه للشعب اللبناني بعد الهجوم الذي استهدف لبنان، مؤكداً دعمه لحزب الله ومقاومته في لبنان. وأضاف أن المقاومة هي التي أبقت لبنان حراً، داعياً إلى بقاء السلاح بيد المقاومين واستمرار دعم خيار المقاومة.

الكلمات المفتاحية
لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران تونس محور المقاومة العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
مسيرة شعبية في تونس دعماً لإيران والمقاومة في لبنان
مسيرة شعبية في تونس دعماً لإيران والمقاومة في لبنان
خاص العهد منذ 42 دقيقة
أبناء غزة يعزّون باستشهاد الإمام الخامنئي: القائد الداعم لفلسطين وحامل قضية القدس
أبناء غزة يعزّون باستشهاد الإمام الخامنئي: القائد الداعم لفلسطين وحامل قضية القدس
خاص العهد منذ 23 ساعة
المخيمات الفلسطينية تندّد باغتيال الإمام الخامنئي: سيبقى حاضرًا في الوجدان الفلسطيني
المخيمات الفلسطينية تندّد باغتيال الإمام الخامنئي: سيبقى حاضرًا في الوجدان الفلسطيني
خاص العهد منذ 23 ساعة
تضامن مغربي شعبي مع إيران وتنديد باغتيال الشهيد الإمام الخامنئي 
تضامن مغربي شعبي مع إيران وتنديد باغتيال الشهيد الإمام الخامنئي 
خاص العهد منذ 5 أيام
مقالات مرتبطة
وقفات تضامنية مجالس تأبين واسعة للإمام الخامنئي في العراق
وقفات تضامنية مجالس تأبين واسعة للإمام الخامنئي في العراق
عربي ودولي منذ 9 دقائق
الحرس الثوري يعلن إطلاق الموجة الـ28 من عمليات
الحرس الثوري يعلن إطلاق الموجة الـ28 من عمليات "الوعد الصادق 4"
إيران منذ 34 دقيقة
مسيرة شعبية في تونس دعماً لإيران والمقاومة في لبنان
مسيرة شعبية في تونس دعماً لإيران والمقاومة في لبنان
خاص العهد منذ 42 دقيقة
"الديار": فنيش ينقل رسالة من الشيخ قاسم إلى الرئيس برّي
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة