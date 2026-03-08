أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد 8 آذار/مارس 2026، إطلاق الموجة الثامنة والعشرين من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه مواقع تابعة للجيش الأميركي والكيان الصهيوني، وذلك في إطار عمليات "الوعد الصادق 4"، مؤكداً أن الهجمات ستتوسع خلال الساعات والأيام المقبلة.

وقال الحرس الثوري في بيانه الـ 25 حول العمليات إن الموجة الثامنة والعشرين نُفذت تحت الاسم الحركي "يا أمير المؤمنين عليه السلام"، واستهدفت أهدافاً أميركية و"إسرائيلية" باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأضاف البيان أنه جرى استهداف قاعدة الأزرق الجوية، التي وصفها بأنها أكبر وأهم قاعدة هجومية لمقاتلات الجيش الأميركي المعتدي، وذلك على عدة مراحل. كما تم استهداف مراكز عسكرية في تل أبيب وبئر السبع في الأراضي المحتلة بواسطة صواريخ "خيبر" ذات الرأس الحربي فائق الثقل.

وأكد الحرس الثوري في ختام بيانه أن حجم وعمق هجمات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضدّ العدوّ سيتوسع في الساعات والأيام المقبلة، وذلك رداً على ما وصفه بالاعتداءات الوحشية التي ارتكبها الجيش الأميركي والجيش الصهيوني، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاع الشعب الإيراني لاحقاً على تفاصيل هذه الإنجازات.

الكلمات المفتاحية