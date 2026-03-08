كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
فلسطين

الصحة في غزة: 3 شهداء و4 إصابات خلال 24 ساعة والحصيلة الإجمالية تتجاوز 72 ألف شهيد

2026-03-08 13:41
27

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي حول ضحايا العدوان الإسرائيلي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ثلاثة شهداء وأربع إصابات.

وأوضحت الوزارة أن الشهداء الثلاثة هم شهيد جديد إضافة إلى شهيدين جرى انتشالهما من تحت الأنقاض. وأشارت إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة بسبب الأوضاع الميدانية.

وبيّنت وزارة الصحة أن الحصيلة منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي بلغت 641 شهيداً و1711 إصابة، إضافة إلى تسجيل 755 حالة انتشال.

أما الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 فقد ارتفعت إلى 72,126 شهيداً و171,809 إصابات، وفق ما أعلنته الوزارة في بيانها الصادر اليوم 8 آذار/مارس 2026.

الصحة في غزة: 3 شهداء و4 إصابات خلال 24 ساعة والحصيلة الإجمالية تتجاوز 72 ألف شهيد
