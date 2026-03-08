كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
وقفات تضامنية مجالس تأبين واسعة للإمام الخامنئي في العراق
عربي ودولي

وقفات تضامنية مجالس تأبين واسعة للإمام الخامنئي في العراق

2026-03-08 13:57
17
عادل الجبوري - مراسل
225 مقالاً

كاتب من العراق

شهدت العاصمة العراقية بغداد، ومدن مختلفة، وقفات تضامنية شعبية كبرى مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهتها للعدوان الأميركي الصهيوني، الذي دخل يومه التاسع، ومجالس تأبين واسعة على روح الشهيد القائد اية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي (قده).

   فقد احتضنت ساحة التحرير وسط بغداد، حشوداً جماهيرية غفيرة جاءت من مختلف مناطق العاصمة ومن خارجها، تعبيرا عن الرفض القاطع للحرب العدوانية التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتأكيدا على الوقوف بجانبها بكل السبل والوسائل.

   كذلك، شهدت الوقفة التضامنية، التي شاركت فيها نخب سياسية وثقافية ودينية وجهادية مختلفة، فعاليات مختلفة، من قبيل إقامة المهرجانات الشعرية، وعقد الندوات، والقاء المحاضرات، وتنظيم المعارض، عن صمود وشجاعة الشعب الإيراني، وحكمة القيادة الإيرانية في التصدي للعدوان وتحقيق الانتصار. كما تخلل الوقفة التضامنية، اجراء مراسم تشييع رمزي لقائد الثورة الإسلامية، الشهيد الامام الخامنئي(قده).

   الى ذلك أقامت الحوزة العلمية في مدينة النجف الاشرف، وجهات سياسية واكاديمية وثقافية مختلفة، العديد من مجالس التأبين على روح الشهيد القائد الامام الخامنئي، بمشاركة وحضور كبار علماء الدين، وأساتذة وطلبة الحوزات العلمية، ومختلف الشخصيات السياسية والعشائرية والأكاديمية العراقية وغير العراقية.

العراق الجمهورية الاسلامية في إيران الإمام الخامنئي
