تصدّرت التطورات العسكرية والسياسية المرتبطة بالمواجهة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة و"إسرائيل" اهتمامات الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 08 آذار/ مارس 2026، حيث ركّزت عناوينها وتقاريرها على مسار الحرب الدائرة في المنطقة وتداعياتها العسكرية والاقتصادية.

وأبرزت الصحف انتقال زمام المبادرة إلى إيران عبر الضربات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت قواعد ومراكز عسكرية للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، إلى جانب التأثيرات الاستراتيجية لإغلاق مضيق هرمز واحتمالات ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

كما تناولت الصحف الأبعاد السياسية والإقليمية للحرب، محذّرة من تداعياتها على دول المنطقة وعلى التوازنات الدولية، ومؤكدة في الوقت نفسه على وحدة الجبهة الداخلية ودعم الشارع للقوات المسلحة في مواجهة ما وصفته بالعدوان الأمريكي-الصهيوني.

كيهان

- العدو يحترق تحت نيران القوات المسلحة، وأمريكا تبحث عن أول منعطف للعودة.

- نفط بـ 200 دولار كابوس يشل حركة ترامب وآلته الحربية الأمريكية.

- جغرافية بعض دول المنطقة في قبضة العدو، الهجمات الشديدة على هذه الأهداف ستستمر.

ايران

- الهجوم على عيون وآذان العدو.

- حق الجوار وحق الدفاع المشروع.

- ثلاث مسؤوليات دولية على عاتق الحكومات المحيطة بإيران.

وطن امروز

- الشيطان تحت النار

- ترامب في فخ طهران

- أوروبا: الصواريخ الاعتراضية الأمريكية أوشكت على النفاد.

مردم سالاري

- الدفاع الإيراني المتعدد

- الاختلاف الداخلي يمهد الارضية لتدخلات العدو

- لن نتعرض لدول الجوار بالهجوم

جوان

- الشارع لنا والميدان للقوى المسلحة

- اليد العليا في في المنطقة وفي الشوارع

فرهيختكان

- لن نتركك، اعتذر

- أين نقف في التاريخ؟

- السكوت في الحرب يعني الوقوف مع العدو

العدو تحت نيران القوات المسلحة

كتبت صحيفة كيهان:" بعد مرور أسبوع على العدوان المشترك الأميركي والصهيوني، يبحث العدو عن منعطف للعودة والهروب من المستنقع الذي صنعه بنفسه. القوات المسلحة، بعمليات ذكية ومقتدرة، تصفع المعتدي على وجهه؛ القواعد الأمريكية في المنطقة والأراضي المحتلة تحترق بنيران الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، وفي الداخل يقف الشعب صفاً واحداً متحداً خلف القوات المسلحة.

في بداية الأسبوع الماضي، قامت الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الصهيوني مرة أخرى بأعمال عدوانية، وشنوا هجمات على بعض الأهداف داخل البلاد؛ ولكن ما بدأ بهدف تقويض قدرة الجمهورية الإسلامية، سرعان ما تحول إلى مستنقع استراتيجي للمهاجمين أنفسهم. منذ الساعات الأولى لبدء هذا العدوان، ردت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية باقتدار وذكاء، برد منسق ومتعدد الطبقات في شكل عملية كبيرة "وعد صادق 4". بالإضافة إلى ذلك، تم مرة أخرى إحباط حساباتهم بيقظة الشعب واقتدار القوات المسلحة.

[...] دخل العدو الساحة بحسابات كبيرة، لكن حقيقة إيران حطمت معادلاته واحدة تلو الأخرى. لقد دخلوا الساحة بوهم انهيار النظام وانفصال الشعب عن القيادة، ولم يروا أي نقطة نهاية آمنة لأنفسهم.

تصوروا أن خطة اغتيال قائد الثورة هي المفتاح الرئيسي لانهيار عمود خيمة النظام، لكن أمام أعينهم وقف شعب لُدفن وهم الانهيار في البداية نفسها.

اعتقد الأعداء أن العمل سينتهي في إيران في ثلاثة أيام، ولكن ليس فقط تلك الأيام الثلاثة، بل شاهدوا أيضاً في الأيام التالية أن إيران تقف في ساحة المعركة وتمسك بزمام المبادرة. باغتيال القادة، كانوا يهدفون إلى زعزعة أركان الدفاع عن البلاد، لكن القيادة العسكرية أُعيد بناؤها أسرع مما تصوروا، واستمرت الردود أثقل من ذي قبل.

في الوقت نفسه، كانوا يأملون أن تشتعل الشوارع وأن تعاني البلاد من أزمة من الداخل؛ لكن شعباً واعياً ومتحداً أخذوا الساحة من أيديهم وانهار هذا السيناريو قبل أن يتشكل. كان العدو يهدف إلى استنزاف المجتمع من الداخل من خلال اللعب النفسي وغرس الخوف والاستقطاب الاجتماعي، لكن الحرب أيقظت حس الدفاع عن الوطن ووسعت التضامن الوطني.

كان حلم تقسيم بعض مناطق البلاد يدور في أذهانهم، لكن الوجود في الوقت المناسب للقوات العسكرية خنق كل الأوهام في مهدها.

[...] بحسب مجلة فورين بوليسي، تم استخدام أكثر من 3000 ذخيرة دقيقة التوجيه وصواريخ اعتراضية في الساعات الست والثلاثين الأولى من الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران، مما يشير إلى ضعف كبير في سلسلة التوريد لهذه القوات ضد إيران.[...]

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن التبادل المكثف للصواريخ والطائرات المسيرة أبرز تحدياً استراتيجياً أوسع. بالنظر إلى حجم الإجراءات الهجومية التي اتخذتها أمريكا وإسرائيل مع شركائهما الإقليميين لصد الهجمات الإيرانية، فإن تكلفة وحجم الذخيرة المستخدمة قد مارسا ضغطاً كبيراً على سلاسل التوريد الغربية."

ترامب في فخ طهران

كتبت صحيفة وطن أمروز:" حذرت إيران، في الشهرين اللذين سبقا الحرب، مراراً وتكراراً وعلى مستويات مختلفة الطرفين الأمريكي والصهيوني من أنها سترد بقوة على هجومهما، وأن إيران ستنفذ أطيافاً مختلفة من الردود. كما حذر قائد الثورة من أن الهجوم على إيران سيؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية. وأظهرت تحركات إيران في هذه الفترة أيضاً أن هذه التهديدات كانت ذات مصداقية تماماً.

وكما أن مخاوف وشكوك كبار جنرالات البنتاغون بشأن تبعات ونتائج الهجوم على إيران، تدل على أنهم أيضاً قدروا هذه التهديدات الإيرانية على أنها جدية وذات مصداقية تماماً. ومع ذلك، فإن الترتيب العسكري الأمريكي والصهيوني يظهر بوضوح أنهما لم يضعا الترتيبات اللازمة لحرب إقليمية طويلة الأمد.

[...] يعتقد العديد من الخبراء أن ترامب ونتنياهو لم يتصورا أن إيران سترد رداً جدياً وواسع النطاق على الهجوم الأمريكي والصهيوني. وعلى هذا الأساس، كانت خطة ترامب ونتنياهو "أ" هي أنه بعد الهجوم على إيران واغتيال القائد وعدد من قادة القوات المسلحة، وبسبب الفراغات في المواقع الرسمية واتخاذ القرارات، لن تبدي إيران رد فعل جاد. وكما أن اقتراح الهدنة الأمريكية بعد ساعات قليلة فقط من اغتيال قائد الثورةوالقادة، يتماشى مع هذا التقدير.

إن السبب وراء استخدامهم حجماً كبيراً من أسلحتهم في الأيام الأولى من الحرب هو أيضاً الفرضية التي تعزز هذه العقلية والتقدير. ومع ذلك، فقد نفذت إيران تهديداتها حتى واجهت خطة ترامب ونتنياهو "أ" هزيمة قاسية.

خلال 8 أيام مرت من الحرب، اتضح بوضوح أن إيران، على عكس حسابات ترامب ونتنياهو وعلى الرغم من استشهاد قائد الثورة وعدد من كبار القادة العسكريين، تنفذ جميع أجزاء سيناريو الرد. تقوم إيران بتنفيذ تهديداتها وتحذيراتها التي أعلنتها قبل الهجوم الأمريكي والصهيوني واحداً تلو الآخر.

استهدفت القوات المسلحة الإيرانية جميع القواعد الأمريكية في 9 دول في المنطقة (العراق والكويت وقطر والبحرين والإمارات وعمان والسعودية والأردن وقبرص) بوابل من الصواريخ والطائرات المسيرة. الوضع الآن هو أن إيران أعمت عيون أمريكا في الأردن والإمارات والسعودية. كما أشارت شبكة "سي إن إن إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الرئيسية، أي أنظمة "ثاد"، تضررت بشدة في هذه البلدان.

[...] من ناحية أخرى، وبعد يوم واحد من الهجوم المشترك الأمريكي والصهيوني، وكما حذرت إيران من قبل، تم إغلاق مضيق هرمز. لم تتمكن أمريكا حتى الآن من اتخاذ أي إجراء لإعادة فتح هذا المضيق الاستراتيجي.

قوبل اقتراح ترامب بالتأمين على السفن وناقلات النفط ومرافقتها من قبل السفن الحربية والبوارج الأمريكية بتجاهل وعدم اكتراث من قبل الدول. الآن اتضح أن أمريكا ليس لديها أي خطة أو فكرة لإعادة فتح مضيق هرمز. بعد 8 أيام من بدء الحرب، ارتفع سعر النفط في العالم بشكل حاد لدرجة أن سعر البرميل الواحد يبلغ الآن حوالي 100 دولار.

يتوقع خبراء سوق الطاقة أنه إذا استمرت الحرب واستمر إغلاق مضيق هرمز خلال الشهر المقبل، فمن المحتمل تماماً أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 200 دولار. لا تقتصر عواقب إغلاق مضيق هرمز على ارتفاع أسعار النفط فقط. يمر ما يقرب من 25 في المئة من شحنات النفط عبر مضيق هرمز، وسيؤدي إغلاق هذا المضيق إلى نقص حاد في النفط أيضاً، وسيكون لهذا الموضوع تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، خاصة بالنسبة للدول الأوروبية.

ولهذا السبب يطالب رؤساء بعض الدول الأوروبية الذين كانوا ولا يزالون يتماشون مع السياسات المناهضة لإيران التي ينتهجها النظام الصهيوني وأمريكا، بوقف الحرب الآن."

