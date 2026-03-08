كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
قائد مقر "خاتم الأنبياء": سنواصل الحرب حتى شل قدرة العدو 

2026-03-08 14:26
اكد قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي اللواء علي عبداللهي، على استهداف المراكز والمعدات العسكرية للعدو وقال سنواصل الحرب حتى شل قدرة العدو وجعله يندم على سلوكه وفعلته.

واكد قائلا: بفضل اللله تعالى اصبحت اسلحتنا اكثر تطورا من الماضي وذات مرونة ودقة وقدرة عالية وتمكنا من اصلاح جميع الامور التي اختبرناها في الحروب السابقة وان ناتي بها الى الميدان واليوم يشهد العدو نتائج هذه القدرة في الميدان.

وتابع قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي: العدو يقول دوما بانه يعرف احصائيات صواريخنا، ونحن نقول له احصوها في ساحة القتال لتعلموا بانكم لا تعلمون شيئا عنا.
وقال: ان العدو الخبيث يستهدف ابناء هذا البلد والتلامذة والناس الابرياء في منازلهم، لكننا نستهدف المراكز والمعدات العسكرية وكل ما يجعل العدو نادما على فعلته.

العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4 مقر خاتم الأنبياء
